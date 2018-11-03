22:11
3 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, сегодня
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, сегодня
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Американцы не готовы воевать с Россией ради Украины, – экс-посол США

      74 Читати новину українською
      Американцы не готовы пойти на войну с Россией ради Украины
      Американцы не готовы пойти на войну с Россией ради Украины / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты Америки не готовы пойти на войну с Российской Федерацией ради Украины. А без этого вряд ли российские оккупационные войска быстро выйдут с территории Донбасса.

      Об этом заявил бывший посол США в Украине, руководитель Евразийского центра при американском аналитическом центре Atlantic Council Джон Хербст в интервью "Главкому".

      Читайте также: США не присоединятся к "нормандским" переговорам по Донбассу: Тука назвал причину

      Мы, американцы, не готовы пойти на войну с Россией ради Украины. А без этого нельзя ожидать быстрого выхода россиян из Донбасса. Речь идет о выводе московских войск когда-то в будущем. И, по моим данным, они когда выйдут, потому что давление Запада не исчезнет,
      – подчеркнул он.

      По словам американского дипломата, сами русские никак не хотят войны с Украиной.

      Кроме того, экс-посол прокомментировал работу спецпредставителя США в Украине Курта Волкера. Хербст отметил, что Украина должна быть в восторге от его работы.

      "Волкер понимает, и для вас это очень важно, что на Донбассе идет война Кремля против Украины, а никакая не междоусобица или гражданская война. До того, как Он занял пост спецпредставителя Государственного департамента по вопросам Украины, американские официальные лица в целом об этом четко не говорили. А он об этом говорит почти каждый день: о том, что особенно европейцы не могут спрятаться за фальшивым забором, что это – война в Украине", – добавил Хербст.

      К слову, ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что Запад должен ввести более сильные санкции для того, чтобы остановить агрессивные действия Кремля. Украина нуждается в большем оружии и более мощной поддержке от США, чтобы сделать дальнейшую российскую агрессию "тяжелее и больнее".

      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Новости США Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 3 ноября: встреча Порошенко с Варфоломеем и Эрдоганом, авиакатастрофа в Египте
      сегодня , 22:05 Главные новости 3 ноября: встреча Порошенко с Варфоломеем и Эрдоганом, авиакатастрофа в Египте
      Стояти і боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      сегодня , 22:00 Стояти і боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      Буки в руки
      Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох : топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох : топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      сегодня , 20:15 Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      Уляна Корицька
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      сегодня , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Только факты об избиении журналистов и "каштановый скандал"
       21 мая 2013 , 19:35 6
      Почему Facebook массово блокирует аккаунты украинцев: неожиданные причины
       4 августа , 13:08
      Лига Европы: два украинца провели феерические матчи
       26 июля , 23:32
      Главный соперник Шахтера в борьбе за 2-е место в группе ЛЧ: его игроки в 3 раза дороже, здесь чемпион мира
       5 сентября , 10:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук