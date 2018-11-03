Американцы не готовы воевать с Россией ради Украины, – экс-посол США

Соединенные Штаты Америки не готовы пойти на войну с Российской Федерацией ради Украины. А без этого вряд ли российские оккупационные войска быстро выйдут с территории Донбасса.

Об этом заявил бывший посол США в Украине, руководитель Евразийского центра при американском аналитическом центре Atlantic Council Джон Хербст в интервью "Главкому".

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Мы, американцы, не готовы пойти на войну с Россией ради Украины. А без этого нельзя ожидать быстрого выхода россиян из Донбасса. Речь идет о выводе московских войск когда-то в будущем. И, по моим данным, они когда выйдут, потому что давление Запада не исчезнет,

– подчеркнул он.

По словам американского дипломата, сами русские никак не хотят войны с Украиной.

Кроме того, экс-посол прокомментировал работу спецпредставителя США в Украине Курта Волкера. Хербст отметил, что Украина должна быть в восторге от его работы.

"Волкер понимает, и для вас это очень важно, что на Донбассе идет война Кремля против Украины, а никакая не междоусобица или гражданская война. До того, как Он занял пост спецпредставителя Государственного департамента по вопросам Украины, американские официальные лица в целом об этом четко не говорили. А он об этом говорит почти каждый день: о том, что особенно европейцы не могут спрятаться за фальшивым забором, что это – война в Украине", – добавил Хербст.

К слову, ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что Запад должен ввести более сильные санкции для того, чтобы остановить агрессивные действия Кремля. Украина нуждается в большем оружии и более мощной поддержке от США, чтобы сделать дальнейшую российскую агрессию "тяжелее и больнее".