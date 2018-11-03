Американці не готові воювати з Росією заради України, – екс-посол США

Сполучені Штати Америки не готові піти на війну з Російською Федерацією заради України. А без цього навряд чи росісйькі окупаційні війська швидко вийдуть з території Донбасу.

Про це заявив колишній посол США в Україні, очільник Євразійського центру при американському аналітичному центрі Atlantic Council Джон Гербст в інтерв’ю "Главкому".

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Ми, американці, не готові піти на війну з Росією заради України. А без цього не можна очікувати швидкого виходу росіян з Донбасу. Йдеться про виведення московських військ колись в майбутньому. І, за моїми даними, вони колись вийдуть, тому що тиск Заходу не зникне,

– наголосив він.

За словами американського дипломата, самі росіяни аж ніяк не хочуть війни з Україною.

Окрім того, екс-посол прокоментував роботу спецпредставника США в Україні Курта Волкера. Гербст зауважив, що Україна повинна бути в захваті від його роботи.

"Волкер розуміє, і для вас це дуже важливо, що в Донбасі йде війна Кремля проти України, а ніяка не міжусобиця або громадянська війна. До того, як Волкер обійняв посаду спецпредставника Державного департаменту з питань України, американські офіційні особи в цілому про це чітко не говорили. А він про це говорить майже кожен день: про те, що особливо європейці не можуть сховатися за фальшивим парканом, що це – війна в Україні", – додав Гербст.

До слова, раніше колишній посол США в Україні Джон Гербст заявляв, що Захід має запровадити сильніші санкції для того, аби зупинити агресивні дії Кремля. Україна потребує більше зброї та потужнішої підтримки від США, щоб зробити подальшу російську агресію "важчою та болючішою".