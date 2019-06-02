07:53
2 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
      Вєсті Кремля
      17:35, 1 июня
      Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      18:43, 1 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Американец 10 лет играл в лотерею с одной комбинацией цифр и выиграл

      25 Читати новину українською
      Американец 10 лет играл в лотерею с одной комбинацией цифр и выиграл
      Американец 10 лет играл в лотерею с одной комбинацией цифр и выиграл / upi.com

      Житель американского города Боуи (штат Мэриленд) в течение 10 лет играл в лотерею Cash 5. Он всегда использовал комбинацию своих "счастливых чисел".

      62-летний мужчина в очередной раз решил проверить результаты и понял, что он стал обладателем 50 тысяч долларов, пишет UPI.

      Читайте также: Американка приняла зонтик на крыше за самоубийцу и вызвала полицию

      "Я не мог в это поверить", – вспоминает победитель.

      Я посмотрел на выигрышную комбинацию и сказал: "Подождите, так это же мои числа!",
      – добавил мужчина.

      Счастливчик признался, что перестал пропускать розыгрыши Cash 5 после одного случая. Однажды он не смог сыграть в лотерею, и его числа принесли победу кому-то другому.

      Теперь американец планирует потратить часть денежного приза на покупку стиральной машины, сушилки и новой двери для гаража.

      blog_ava
      15-летний украинец спас двух детей, которых сбило течение: поразительная история
      сегодня
      98
      Теги: Курьезные новости Новости США Деньги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, обыграв "Тоттенхэм"
      сегодня , 00:06 "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, обыграв "Тоттенхэм"
      319
      Зачем нужен референдум: пример Британии с Brexit
      1 июня , 22:59 Зачем нужен референдум: пример Британии с Brexit
      Павло Казарін 87
      Рецепти щастя з фронту: "У мене є все! І навіть собака"
      1 июня , 22:02 Рецепти щастя з фронту: "У мене є все! І навіть собака"
      Володимир Патола 605
      Главная Новости 1 июня: взрыв на заводе в России, День защиты детей в Украине
      1 июня , 22:00 Главная Новости 1 июня: взрыв на заводе в России, День защиты детей в Украине
      491
      Зеленский в аквагриме и раскраска у Порошенко: что в День защиты детей постят политики
      1 июня , 16:31 Зеленский в аквагриме и раскраска у Порошенко: что в День защиты детей постят политики
      762
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук