Американец 10 лет играл в лотерею с одной комбинацией цифр и выиграл

Житель американского города Боуи (штат Мэриленд) в течение 10 лет играл в лотерею Cash 5. Он всегда использовал комбинацию своих "счастливых чисел".

62-летний мужчина в очередной раз решил проверить результаты и понял, что он стал обладателем 50 тысяч долларов, пишет UPI.

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"Я не мог в это поверить", – вспоминает победитель.

Я посмотрел на выигрышную комбинацию и сказал: "Подождите, так это же мои числа!",

– добавил мужчина.

Счастливчик признался, что перестал пропускать розыгрыши Cash 5 после одного случая. Однажды он не смог сыграть в лотерею, и его числа принесли победу кому-то другому.

Теперь американец планирует потратить часть денежного приза на покупку стиральной машины, сушилки и новой двери для гаража.