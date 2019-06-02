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      Американець 10 років грав у лотерею з однією комбінацією цифр і виграв

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      Американець 10 років грав у лотерею з однією комбінацією цифр і виграв
      Американець 10 років грав у лотерею з однією комбінацією цифр і виграв / upi.com

      Житель американського міста Боуї (штат Меріленд) впродовж 10 років грав у лотерею Cash 5. Він завжди використовував комбінацію своїх "щасливих чисел".

      62-річний чоловік вчергове вирішив перевірити результати і зрозумів, що він став володарем 50 тисяч доларів, пише UPI.

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      "Я не міг у це повірити", – згадує переможець.

      Я подивився на виграшну комбінацію і сказав: "Стривайте, так це ж мої числа!",
      – додав чоловік.

      Щасливчик зізнався, що перестав пропускати розіграші Cash 5 після одного випадку. Одного разу він не зміг зіграти в лотерею, і його числа принесли перемогу комусь іншому.

      Тепер американець планує витратити частину грошового призу на покупку пральної машини та дверей для гаража.

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Новини США Гроші
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