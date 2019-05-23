Американка прийняла парасольку на даху за самовбивцю і викликала поліцію
Мешканка Нью-Йорка Кейсі Маккормік звернулася в службу 911, оскільки їй здалося, що вона побачила на даху будівлі людини в червоній накидці, як у серіалі "Оповідь служниці". Пізніше з'ясувалося, що це була лише парасолька.
У поліції відреагували на виклик жінки, повідомило видання New York Post. На місці вони виявили червону парасольку закріплену на столі, що стояв на даху будинку. Вони надіслали Маккормік фотографію парасольки і жартівливо додали, що "всі в безпеці".
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Маккормік сказала, що відчувала себе дуже незручно в момент коли дізналася, що то була лише парасолька, однак вона також відчула полешення, що це все ж була не людина.
Так багато всього відбувається у політиці, що мене не здивує, якщо трапиться щось страшне,
– сказала жінка, посилаючись на нещодавно прийняті у США закони, які забороняють аборти.
Поліція Нью-Йорка написала про випадок у своєму твіттері. Вона розмістила поруч з фотографією фразу "благословенна парасолька", посилаючись на біблійний вислів "благословенний плід" з серіалу "Оповідь служниці".
У департаменті наголосили, що ставляться серйозно до усіх дзвінків, тому що "в гіршому випадку можна повернутися додому з відмінною історією".
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