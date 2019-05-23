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      Американка прийняла парасольку на даху за самовбивцю і викликала поліцію

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      Кадр із серіалу "Оповідь служниці"
      Кадр із серіалу "Оповідь служниці" / Фото з відкритих джерел

      Мешканка Нью-Йорка Кейсі Маккормік звернулася в службу 911, оскільки їй здалося, що вона побачила на даху будівлі людини в червоній накидці, як у серіалі "Оповідь служниці". Пізніше з'ясувалося, що це була лише парасолька.

      У поліції відреагували на виклик жінки, повідомило видання New York Post. На місці вони виявили червону парасольку закріплену на столі, що стояв на даху будинку. Вони надіслали Маккормік фотографію парасольки і жартівливо додали, що "всі в безпеці".

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      Маккормік сказала, що відчувала себе дуже незручно в момент коли дізналася, що то була лише парасолька, однак вона також відчула полешення, що це все ж була не людина.

      Так багато всього відбувається у політиці, що мене не здивує, якщо трапиться щось страшне,
      – сказала жінка, посилаючись на нещодавно прийняті у США закони, які забороняють аборти.

      Поліція Нью-Йорка написала про випадок у своєму твіттері. Вона розмістила поруч з фотографією фразу "благословенна парасолька", посилаючись на біблійний вислів "благословенний плід" з серіалу "Оповідь служниці".

      У департаменті наголосили, що ставляться серйозно до усіх дзвінків, тому що "в гіршому випадку можна повернутися додому з відмінною історією".

       

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Поліція Нью-Йорк Новини США
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