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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      У Великобританії стартує шоу із анімованим Путіним: відео

      97 Читать новость на русском
      "Путін" вестиме шоу на BBC
      "Путін" вестиме шоу на BBC / bbc.co.uk

      Корпорація BBC запускає комедійне шоу "Вечір з Володимиром Путіним". До анімованого керманича Кремля приходитимуть гості та спілкуватимуться у режимі реального часу.

      "Путіна" створять за технологією 3D-анімації на комп'ютері. І під час трасляції накладуть зображення на актора Нетта Таплі, який гратиме російського президента та насправді говоритиме з гостями, повідомили у BBC

      Читайте також: Вєсті Кремля: Путін любить Ксенію Троянську. Полковники діда Пу

      Вже відзняли два епізоди. У першому "Путін" править теревені із прес-секретарем екс-прем'єра Великобританії Тоні Блера Аластором Кемпбеллом. З його ім'ям пов'язують різні політичні маніпулювання того часу. У програмі анімований керманич Кремля "красно подякував Кемпбеллу за його участь у створенні такого безладу". Запрошеною гостею у другій серії стала телеведуча Джун Сарпонг.

      Програма виходитиме на каналі BBC Two. 

       

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Курйозні новини Медіа Великобританія
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