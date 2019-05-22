У Великобританії стартує шоу із анімованим Путіним: відео

Корпорація BBC запускає комедійне шоу "Вечір з Володимиром Путіним". До анімованого керманича Кремля приходитимуть гості та спілкуватимуться у режимі реального часу.

"Путіна" створять за технологією 3D-анімації на комп'ютері. І під час трасляції накладуть зображення на актора Нетта Таплі, який гратиме російського президента та насправді говоритиме з гостями, повідомили у BBC.

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Вже відзняли два епізоди. У першому "Путін" править теревені із прес-секретарем екс-прем'єра Великобританії Тоні Блера Аластором Кемпбеллом. З його ім'ям пов'язують різні політичні маніпулювання того часу. У програмі анімований керманич Кремля "красно подякував Кемпбеллу за його участь у створенні такого безладу". Запрошеною гостею у другій серії стала телеведуча Джун Сарпонг.

Програма виходитиме на каналі BBC Two.