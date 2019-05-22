В Великобритании стартует шоу с анимированным Путиным: видео

Корпорация BBC запускает комедийное шоу "Вечер с Владимиром Путиным". К анимированному руководителю Кремля будут приходить гости и общаться в режиме реального времени.

"Путина" создадут по технологии 3D-анимации на компьютере. И во время трасляции наложат изображение на актера Нетта Тапли, который будет играть российского президента и на самом деле говорить с гостями, сообщили в BBC.

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Уже отсняли два эпизода. В первом "Путин" болтает с пресс-секретарем экс-премьера Великобритании Тони Блэра Аластором Кэмпбеллом. С его именем связывают различные политические манипулирования того времени. В программе анимированный руководитель Кремля "сильно поблагодарил Кэмпбелла за его участие в создании такого беспорядка". Приглашенной гостьей во второй серии стала телеведущая Джун Сарпонг.

Программа будет выходить на канале BBC Two.