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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      В Великобритании стартует шоу с анимированным Путиным: видео

      98 Читати новину українською
      "Путин" будет вести шоу на BBC
      "Путин" будет вести шоу на BBC / bbc.co.uk

      Корпорация BBC запускает комедийное шоу "Вечер с Владимиром Путиным". К анимированному руководителю Кремля будут приходить гости и общаться в режиме реального времени.

      "Путина" создадут по технологии 3D-анимации на компьютере. И во время трасляции наложат изображение на актера Нетта Тапли, который будет играть российского президента и на самом деле говорить с гостями, сообщили в BBC.

      Читайте также: Вести Кремля: Путин любит Ксению Троянскую. Полковники деда Пу

      Уже отсняли два эпизода. В первом "Путин" болтает с пресс-секретарем экс-премьера Великобритании Тони Блэра Аластором Кэмпбеллом. С его именем связывают различные политические манипулирования того времени. В программе анимированный руководитель Кремля "сильно поблагодарил Кэмпбелла за его участие в создании такого беспорядка". Приглашенной гостьей во второй серии стала телеведущая Джун Сарпонг.

      Программа будет выходить на канале BBC Two.

       

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      Теги: Новости России Владимир Путин Великобритания Медиа Курьезные новости
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