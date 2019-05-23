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      Американка приняла зонтик на крыше с самоубийцу и вызвала полицию

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      Кадр из сериала "Рассказ служанки"
      Кадр из сериала "Рассказ служанки" / Фото из открытых источников

      Жительница Нью-Йорка Кейси Маккормик обратилась в службу 911, поскольку ей показалось, что она увидела на крыше здания человека в красной накидке, как в сериале "Рассказ служанки". Позже выяснилось, что это был лишь зонтик.

      В полиции отреагировали на вызов женщины, сообщило издание New York Post. На месте они обнаружили красный зонтик закрепленный на столе, стоявшем на крыше дома. Они прислали Маккормик фотографию зонтика и шутливо добавили, что "все в безопасности".

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      Маккормик сказала, что чувствовала себя очень неудобно в момент когда узнала, что это был зонтик, но она также почувствовала облегчение, что это все же был не человек.

      Так много всего происходит в политике, меня не удивит, если случится что-то страшное,
      – сказала женщина, ссылаясь на недавно принятые в США законы, запрещающие аборты.

      Полиция Нью-Йорка написала о случае в своем твиттере. Она разместила рядом с фотографией фразу "благословен зонтик", ссылаясь на библейское выражение "благословен плод" из сериала "Рассказ служанки".

      В департаменте отметили, что относятся серьезно ко всем звонкам, потому что "в худшем случае можно вернуться домой с отличной историей".

       

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      Теги: Курьезные новости Полиция Нью-Йорк Новости США
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