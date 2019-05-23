Жительница Нью-Йорка Кейси Маккормик обратилась в службу 911, поскольку ей показалось, что она увидела на крыше здания человека в красной накидке, как в сериале "Рассказ служанки". Позже выяснилось, что это был лишь зонтик.

В полиции отреагировали на вызов женщины, сообщило издание New York Post. На месте они обнаружили красный зонтик закрепленный на столе, стоявшем на крыше дома. Они прислали Маккормик фотографию зонтика и шутливо добавили, что "все в безопасности".

Читайте также: В Великобритании стартует шоу с анимированным Путиным: видео

Маккормик сказала, что чувствовала себя очень неудобно в момент когда узнала, что это был зонтик, но она также почувствовала облегчение, что это все же был не человек.

Так много всего происходит в политике, меня не удивит, если случится что-то страшное,

– сказала женщина, ссылаясь на недавно принятые в США законы, запрещающие аборты.

Полиция Нью-Йорка написала о случае в своем твиттере. Она разместила рядом с фотографией фразу "благословен зонтик", ссылаясь на библейское выражение "благословен плод" из сериала "Рассказ служанки".

В департаменте отметили, что относятся серьезно ко всем звонкам, потому что "в худшем случае можно вернуться домой с отличной историей".

Blessed be the umbrella. Thank you Casey and the @POPSUGAR team for alerting us to this crime, glad we could save the day.



Jokes aside, if you’re ever hesitant about calling 911 - don’t be! We take all calls seriously, and worse case we get to go home with a great story. https://t.co/PJLNw9Gx0P — NYPD NEWS (@NYPDnews) 21 травня 2019 р.