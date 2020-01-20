Американец купил подержанный диван и нашел в нем немалую сумму денег: видео

Житель американского штата Мичиган в конце 2019 года купил в комиссионном магазине диван. В нем был спрятан приятный сюрприз – более 43 тысяч долларов.

Об интересной покупке американца сообщает Fox News.

Интересно! В США мужчина использовал монитор аэропорта для игры на приставке: курьезное фото

В конце 2019 года житель штата Мичиган Говард Кирби приобрел в комиссионном магазине диван. Мужчина долго не мог понять, почему ему так неудобно сидеть на нем. Его дочь решила помочь отцу и распорола диванную обшивку. Их ждала удивительная находка – 43 тысячи долларов.

Мне даже сейчас нужно щипать себя, чтобы убедиться, что я не сплю,

– вспоминает Кирби.

Мужчина обратился за советом к юристу. Тот сказал, что деньги принадлежат Кирби, он не обязан никому их возвращать. Однако мужчина решил, что не хочет их оставлять.

Он попросил работников магазина помочь ему найти женщину, у которой он купил диван. Оказалось, что это диван ее дедушки. Она получила его по наследству. О деньгах внутри не знала. Модель дивана женщине не нравилась, поэтому она решила отдать его в комиссионный магазин.

Кирби вернул ей всю находку. "Я всегда думал, как бы я поступил, если бы оказался в такой ситуации. И теперь я знаю – и поэтому чувствую себя прекрасно", – рассказал мужчина.

Американец нашел в диване 43 тысячи долларов: видео