Американець купив уживаний диван і знайшов у ньому чималу суму грошей: відео

Житель американського штату Мічиган наприкінці 2019 роки купив у комісійному магазині диван. У ньому був захований приємний сюрприз – понад 43 тисячі доларів.

Про цікаву покупку американця повідомляє Fox News.

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Наприкінці 2019 року житель штату Мічиган Говард Кірбі придбав у комісійному магазині диван. Чоловік довго не міг зрозуміти, чому йому так незручно сидіти на ньому. Його дочка вирішила допомогти батькові та розпорола диванну обшивку. На них чекала дивна знахідка – 43 тисячі доларів.

Мені навіть зараз потрібно щипати себе, щоб переконатися, що я не сплю,

– пригадує Кірбі.

Чоловік звернувся за порадою до юриста. Той зазначив, що гроші належать Кірбі, він не зобов'язаний нікому їх повертати. Однак чоловік вирішив, що не хоче їх залишати.

Він попросив працівників магазину допомогти йому знайти жінку, у якої він купив диван. Виявилося, що це диван її дідуся. Вона отримала його у спадок. Про гроші усередині не знала. Модель дивана жінці не подобалася, тому вона вирішила віддати його у комісійний магазин.

Кірбі повернув їй усю знахідку. "Я завжди думав, як би я вчинив, якби опинився в такій ситуації. І тепер я знаю – і тому відчуваю себе прекрасно", – розповів чоловік.

Американець знайшов у дивані 43 тисячі доларів: відео