Американец поплатился жизнью застрелив полицейского пса

Полицейские в Сейнт Клэр Шорс рядом с Детройтом застрелили вооруженного подозреваемого после того, как тот убил полицейского пса.

Об этом сообщило издание The Detroit News.

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Инцидент произошел в воскресенье, 4 ноября. Вооруженного мужчину заметили неподалеку от банкетного зала, где проходил развлекательное мероприятие. Когда на место прибыли правоохранители, подозреваемый пытался скрыться. Работники полиции выпустили вслед подозреваемому овчарку по кличке Акс. Собаке удалось задержать его, но мужчина открыл огонь из пистолета застрелив полицейского пса.

В результате перестрелки, завязавшейся между злоумышленником и сотрудниками полиции мужчина был убит. Его имя не сообщается.

На смерть полицейского собаки при выполнении отреагировал в личном Twitter глава полиции округа Окленд Майк Бушар.

Мы благодарны мужчинам, женщинам и собакам, которые служат делу защиты общества,

– написал он.

Полицейский пес Акс был офицером полиции с 2016 года. Он получил свое прозвище в честь офицера американского спецназа Мэтью Аксельсон, погибшего в 2005 году в Афганистане.