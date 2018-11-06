03:20
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы
      Вєсті.UA
      21:51, 5 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Американец поплатился жизнью застрелив полицейского пса

      10 Читати новину українською
      Полицейский пес Акс
      Полицейский пес Акс / MikeJBouchard

      Полицейские в Сейнт Клэр Шорс рядом с Детройтом застрелили вооруженного подозреваемого после того, как тот убил полицейского пса.

      Об этом сообщило издание The Detroit News.

      Читайте также: В Луцке произошла стрельба: есть погибший и раненые

      Инцидент произошел в воскресенье, 4 ноября. Вооруженного мужчину заметили неподалеку от банкетного зала, где проходил развлекательное мероприятие. Когда на место прибыли правоохранители, подозреваемый пытался скрыться. Работники полиции выпустили вслед подозреваемому овчарку по кличке Акс. Собаке удалось задержать его, но мужчина открыл огонь из пистолета застрелив полицейского пса.

      В результате перестрелки, завязавшейся между злоумышленником и сотрудниками полиции мужчина был убит. Его имя не сообщается.

      На смерть полицейского собаки при выполнении отреагировал в личном Twitter глава полиции округа Окленд Майк Бушар.

      Мы благодарны мужчинам, женщинам и собакам, которые служат делу защиты общества,
      – написал он.

      Полицейский пес Акс был офицером полиции с 2016 года. Он получил свое прозвище в честь офицера американского спецназа Мэтью Аксельсон, погибшего в 2005 году в Афганистане.

       

      Теги: Новости США Полиция Жертвы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      сегодня , 00:19 Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      Олена Трибушна
      Главные новости 5 ноября: расследование смерти Екатерины Гандзюк и новые доходы Порошенко
      5 ноября , 22:34 Главные новости 5 ноября: расследование смерти Екатерины Гандзюк и новые доходы Порошенко
      В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      5 ноября , 22:00 В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      Блог Медіа
      "Маски-шоу стоп-2": Изменится ли жизнь бизнеса?
      5 ноября , 21:01 "Маски-шоу стоп-2": Изменится ли жизнь бизнеса?
      Яніна Ткачук
      Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      5 ноября , 20:30 Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      Артем Овдієнко
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Полуголая активистка FEMEN устроила акцию в Ватикане: видео
       14 мая , 04:30
      Принц Люксембурга Гийом обвенчался с бельгийской графиней
       20 октября 2012 , 18:35
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук