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      Американець поплатився життям застреливши поліцейського собаку

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      Поліцейський собака Акс
      Поліцейський собака Акс / MikeJBouchard

      Поліцейські у Сейнт Клер Шорс поруч з Детройтом застрелили озброєного підозрюваного після того, як той убив поліцейського собаку.

      Про це повідомило видання The Detroit News.

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      Інцидент стався у неділю, 4 листопада. Озброєного чоловіка помітили неподалік від банкетного залу, де проходив розважальний захід. Коли на місце прибули правоохоронців, підозрюваний намагався втекти. Працівники поліції випустили навздогін підозрюваному вівчарку на прізвисько Акс. Собаці вдалося затримати його, але чоловік відкрив вогонь з пістолета застреливши поліцейського собаку.

      Внаслідок перестрілки, що зав'язалася між зловмисником та співробітниками поліції чоловіка було вбито. Його ім'я не повідомляється.

      На смерть поліцейського собаки при виконанні відреагував у особистому Twitter глава поліції округу Окленд Майк Бушар.

      Ми вдячні чоловікам, жінкам і собакам, які служать справі захисту нашого суспільства,
      – написав він.

      Поліцейський собака Акс був офіцером поліції з 2016 року. Пес отримав своє прізвисько на честь офіцера американського спецназу Метью Аксельсон, який загинув у 2005 році у Афганістані.

       

      Теги: Новини США Поліція Жертви
      Джерело: 24 Канал
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