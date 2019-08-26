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      Американец стал единственным пассажиром на борту самолета: видео незабываемого путешествия

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      Американец стал единственным пассажиром на борту самолета
      Американец стал единственным пассажиром на борту самолета / unsplash.com

      35-летний американец Винсент Пеоне случайно стал единственным пассажиром авиакомпании Delta Air Lines. На своей странице в Twitter он показал, как ему путешествовать в одиночку.

      Стоит отметить, что самолет Canadair Regional Jet CRJ-700 рассчитан на 68 пассажиров, зато Винсент Пеоне был вынужден путешествовать один.

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      Многие обрадовались бы такой ситуации, но ровно до того момента, пока не узнали, что перелет могут отменить. Все потому, что самолет без пассажиров и багажа слишком легкий. Но Винсенту повезло и здесь – компания нашла выход и вместе с чемоданом режиссера в багажное отделение нагрузили еще и мешки с песком.

      Кроме того, для Пеоне лично провели инструктаж по безопасности, а после полета он посетил кабину пилотов, чтобы поблагодарить за полет и пожать руку.

      К слову, в День Независимости Украины, стюардесса Международных авиалиний Украины на борту самолета, который совершал перелет из Киева во Львов, а капелла исполнила Государственный Гимн Украины. На других рейсах МАУ во время полета пассажирам подарили национальные сине-желтые флаги.

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      Теги: Новости США авиация Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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