Сервис отелей дарит $15 тысяч на медовый месяц: молодожены должны выполнить необычное условие
Популярный сервис бронирования отелей Hotels.com обещает подарить 15 тысяч долларов на медовый месяц молодой паре, которая выполнит одно обязательное условие.
Hotels.com обещает такой щедрый подарок тем молодоженам, которые вспомнят о сервисе бронирования в своих свадебных клятвах и снимут это на видео.
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Ролик нужно опубликовать в соцсетях с хэштегом #HotelsSponConVows.
Свадьба – это деньги. Мы получили ваш отзыв. Мы можем подбросить вам 15 тысяч на медовый месяц, если вы вспомните нас в своих клятвах,
– говорится в описании условий конкурса.
Розыгрыш проводят вместе со стриминговым сервисом Hulu по случаю выхода последнего эпизода сериала "Четыре свадьбы и одни похороны".
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