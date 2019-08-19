Сервис отелей дарит $15 тысяч на медовый месяц: молодожены должны выполнить необычное условие

Популярный сервис бронирования отелей Hotels.com обещает подарить 15 тысяч долларов на медовый месяц молодой паре, которая выполнит одно обязательное условие.

Hotels.com обещает такой щедрый подарок тем молодоженам, которые вспомнят о сервисе бронирования в своих свадебных клятвах и снимут это на видео.

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Ролик нужно опубликовать в соцсетях с хэштегом #HotelsSponConVows.

Свадьба – это деньги. Мы получили ваш отзыв. Мы можем подбросить вам 15 тысяч на медовый месяц, если вы вспомните нас в своих клятвах,

– говорится в описании условий конкурса.

Weddings are $$$. We’ve got your back. We could hook you up with a $15K honeymoon if you include us in your vows and share with #HotelsSponConVows. Stream @4WeddingsonHulu to see how it’s done. https://t.co/242EOluaH1 pic.twitter.com/KhZ40RgCyv — Hotels.com (@hotelsdotcom) August 15, 2019

Розыгрыш проводят вместе со стриминговым сервисом Hulu по случаю выхода последнего эпизода сериала "Четыре свадьбы и одни похороны".

Сериал "4 свадьбы и одни похороны": смотрите официальный трейлер сериала