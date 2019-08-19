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      Сервис отелей дарит $15 тысяч на медовый месяц: молодожены должны выполнить необычное условие

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      Сервис бронирования отелей предлагает выиграть 15 тысяч на медовый месяц
      Сервис бронирования отелей предлагает выиграть 15 тысяч на медовый месяц / unsplash.com

      Популярный сервис бронирования отелей Hotels.com обещает подарить 15 тысяч долларов на медовый месяц молодой паре, которая выполнит одно обязательное условие.

      Hotels.com обещает такой щедрый подарок тем молодоженам, которые вспомнят о сервисе бронирования в своих свадебных клятвах и снимут это на видео.

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      Ролик нужно опубликовать в соцсетях с хэштегом #HotelsSponConVows.

      Свадьба – это деньги. Мы получили ваш отзыв. Мы можем подбросить вам 15 тысяч на медовый месяц, если вы вспомните нас в своих клятвах,
      – говорится в описании условий конкурса.

      Розыгрыш проводят вместе со стриминговым сервисом Hulu по случаю выхода последнего эпизода сериала "Четыре свадьбы и одни похороны".

      Сериал "4 свадьбы и одни похороны": смотрите официальный трейлер сериала

       

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      Теги: Путешествия Новости недвижимости мира Новости недвижимости Кино Курьезные новости Гостиницы
      Источник: 24 канал
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