Сервіс готелів дарує $15 тисяч на медовий місяць: молодята мають виконати незвичну умову

Популярний сервіс бронювання готелів Hotels.com обіцяє подарувати 15 тисяч доларів намедовий місяць молодій парі, які виконають одну обов'язкову умову.

Hotels.com обіцяє такий щедрий подарунок тим молодятам, які згадають про сервіс бронювання у своїх весільних обітницях і знімуть це на відео.

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Ролик треба опублікувати у соцмережах з хештегом #HotelsSponConVows.

Весілля – це гроші. Ми отримали ваш відгук. Ми можемо підкинути вам 15 тисяч на медовий місяць, якщо ви згадаєте нас у своїх обітницях,

– йдеться в описі умов конкурсу.

Weddings are $$$. We’ve got your back. We could hook you up with a $15K honeymoon if you include us in your vows and share with #HotelsSponConVows. Stream @4WeddingsonHulu to see how it’s done. https://t.co/242EOluaH1 pic.twitter.com/KhZ40RgCyv — Hotels.com (@hotelsdotcom) August 15, 2019

Розіграш проводять разом зі стрімінговим сервісом Hulu з нагоди виходу останнього епізоду серіалу "Чотири весілля і похорон".

Серіал "4 весілля і один похорон": дивіться офіційний трейлер серіалу

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