19:52
19 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      19:38, 17 серпня
      Вєсті. UA: Провальний майстер-клас від "Слуги народу". Донька Добкіна хоче в політику
      Вєсті.UA
      19:47, сьогодні
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Сервіс готелів дарує $15 тисяч на медовий місяць: молодята мають виконати незвичну умову

      235 Читать новость на русском
      Сервіс бронювання готелів пропонує виграти 15 тисяч на медовий місяць
      Сервіс бронювання готелів пропонує виграти 15 тисяч на медовий місяць / unsplash.com

      Популярний сервіс бронювання готелів Hotels.com обіцяє подарувати 15 тисяч доларів намедовий місяць молодій парі, які виконають одну обов'язкову умову.

      Hotels.com обіцяє такий щедрий подарунок тим молодятам, які згадають про сервіс бронювання у своїх весільних обітницях і знімуть це на відео.

      Дивіться також: У Британії у вигадливий спосіб заманюють молодь до церкви: яскраві фото

      Ролик треба опублікувати у соцмережах з хештегом #HotelsSponConVows.

      Весілля – це гроші. Ми отримали ваш відгук. Ми можемо підкинути вам 15 тисяч на медовий місяць, якщо ви згадаєте нас у своїх обітницях,
      – йдеться в описі умов конкурсу.

      Розіграш проводять разом зі стрімінговим сервісом Hulu з нагоди виходу останнього епізоду серіалу "Чотири весілля і похорон".

      Серіал "4 весілля і один похорон": дивіться офіційний трейлер серіалу

       

      Читайте до теми:

      blog_ava
      Вихідні у серпні: як відпочиватимуть українці на День Незалежності України
      сьогодні
      7519
      Теги: Курйозні новини Кіно Новини нерухомості Новини нерухомості світу Подорожі Готелі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Біньямін Нетаньяху в Києві: якими будуть наслідки візиту прем’єра Ізраїлю
      сьогодні , 19:20 Біньямін Нетаньяху в Києві: якими будуть наслідки візиту прем’єра Ізраїлю
      Євгенія Мазур 227
      Сара Нетаньяху викинула шматок короваю на землю: чому Україні треба закрити очі на цей вчинок?
      сьогодні , 19:00 Сара Нетаньяху викинула шматок короваю на землю: чому Україні треба закрити очі на цей вчинок?
      Артем Овдієнко 1063
      Як пройде Марш захисників до День Незалежності
      сьогодні , 18:31 Як пройде Марш захисників до День Незалежності
      Віталій Дейнега 225
      Дніпро був червоним від крові: 78 років тому за наказом Сталіна підірвано Дніпрогес
      сьогодні , 17:00 Дніпро був червоним від крові: 78 років тому за наказом Сталіна підірвано Дніпрогес
      Блог Медіа 2050
      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
      сьогодні , 16:20 В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
      13403
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук