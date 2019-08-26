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      Американець став єдиним пасажиром на борту літака: кумедне відео незабутньої подорожі

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      Американець став єдиним пасажиром на борту літака
      Американець став єдиним пасажиром на борту літака / unsplash.com

      35-річний американець Вінсент Пеоне випадково став єдиним пасажиром авіакомпанії Delta Air Lines. На своїй сторінці у Twitter він показав, як йому подорожувати наодинці.

      Варто зазначити, що літак Canadair Regional Jet CRJ-700 розрахований на 68 пасажирів, натомість Вінсент Пеоне був змушений подорожувати один. 

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      Багато хто зрадів би такій ситуації, але рівно до того моменту, поки не дізнався, що переліт можуть скасувати. Все тому, що літак без пасажирів та багажу занадто легкий. Але Вінсенту пощастило і тут – компанія знайшла вихід і разом із валізою режисера у багажне відділення навантажили ще й мішки з піском.

      Крім того, для Пеонео особисто провели інструктаж з безпеки, а після польоту він завітав у кабіну пілотів, щоб подякувати за політ та потиснути руку.

      До слова, у День Незалежності України, стюардеса Міжнародних авіаліній України на борту літака, який здійснював переліт з Києва до Львова, акапельно виконала Державний Гімн України. На інших рейсах МАУ під час польоту пасажирам подарували національні синьо-жовті прапори.

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      Теги: Новини США авіація Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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