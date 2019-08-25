Стюардеса під час польоту акапельно виконала для пасажирів літака Гімн України: відео

У День Незалежності України, стюардеса МАУ на борту літака, який здійснював переліт з Києва до Львова, акапельно виконала Державний Гімн України. На іншому рейсі МАУ під час польоту пасажирам подарували національні синьо-жовті прапори.

Аби гарантувати безпеку під час польоту на момент виконання Гімну пасажирів попросили не вставати зі своїх місць та залишатися з пристебнутими ременями безпеки, повідомляє Аianews.

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Той випадок, коли радий летіти МАУ. Фантастичне виконання Гімну України у небі бортпровідницею Наталею,

– написав співробітник агенції Reuters Сергій Каразій.

Виконання Державного Гімну України під час польоту літака:

На рейсі, який зранку здійснював переліт з Києва до Ніцци, пасажирам подарували національні синьо-жовті прапорці.

"Сьогодні був свідком, як авіакомпанія зробила дійсно круту акцію. В День Незалежності усім пасажирам просто в літаку подарували українські прапорці. З посмішкою, вітанням та на висоті 10 тисяч метрів. Браво!", – написав у Facebook пасажир Артемій Сурін.

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