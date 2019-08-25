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      Стюардеса під час польоту акапельно виконала для пасажирів літака Гімн України: відео

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      На борту літака стюардеса заспівала Гімн України
      На борту літака стюардеса заспівала Гімн України / Фото з відкритих джерел

      У День Незалежності України, стюардеса МАУ на борту літака, який здійснював переліт з Києва до Львова, акапельно виконала Державний Гімн України. На іншому рейсі МАУ під час польоту пасажирам подарували національні синьо-жовті прапори.

      Аби гарантувати безпеку під час польоту на момент виконання Гімну пасажирів попросили не вставати зі своїх місць та залишатися з пристебнутими ременями безпеки, повідомляє Аianews.

      Цікаво: Як проходив День Незалежності в Україні: фото, відео

      Той випадок, коли радий летіти МАУ. Фантастичне виконання Гімну України у небі бортпровідницею Наталею,
      – написав співробітник агенції Reuters Сергій Каразій.

      Виконання Державного Гімну України під час польоту літака:

      На рейсі, який зранку здійснював переліт з Києва до Ніцци, пасажирам подарували національні синьо-жовті прапорці.

      "Сьогодні був свідком, як авіакомпанія зробила дійсно круту акцію. В День Незалежності усім пасажирам просто в літаку подарували українські прапорці. З посмішкою, вітанням та на висоті 10 тисяч метрів. Браво!", – написав у Facebook пасажир Артемій Сурін.

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      Теги: Новини України МАУ авіація День Незалежності
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