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      Стюардесса во время полета исполнила для пассажиров самолета Гимн Украины: видео

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      На борту самолета стюардесса спела Гимн Украины
      На борту самолета стюардесса спела Гимн Украины / Фото из открытых источников

      В День Независимости Украины, стюардесса МАУ на борту самолета, который совершал перелет из Киева во Львов, исполнила Государственный Гимн Украины. На другом рейсе МАУ во время полета пассажирам подарили национальные сине-желтые флаги.

      Чтобы гарантировать безопасность во время полета на момент исполнения Гимна пассажиров попросили не вставать со своих мест и оставаться с пристегнутыми ремнями безопасности, сообщает Аianews.

      Интересно: Как проходил День Независимости в Украине: фото, видео

      Тот случай, когда рад лететь МАУ. Фантастическое исполнение Гимна Украины в небе бортпроводницей Натальей,
      – написал сотрудник агентства Reuters Сергей Караз.

      Исполнение Государственного Гимна Украины во время полета самолета:

      На рейсе, который утром совершал перелет из Киева в Ниццу, пассажирам подарили национальные сине-желтые флажки.

      "Сегодня был свидетелем, как авиакомпания сделала действительно крутую акцию. В День Независимости всем пассажирам просто в самолете подарили украинские флажки. С улыбкой, приветствием и на высоте 10 тысяч метров. Браво!", – написал в Facebook пассажир Артемий Сурин.

      День Независимости отпраздновали в Украине:

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      Теги: Новости Украины День Независимости авиация МАУ
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