В День Независимости Украины, стюардесса МАУ на борту самолета, который совершал перелет из Киева во Львов, исполнила Государственный Гимн Украины. На другом рейсе МАУ во время полета пассажирам подарили национальные сине-желтые флаги.

Чтобы гарантировать безопасность во время полета на момент исполнения Гимна пассажиров попросили не вставать со своих мест и оставаться с пристегнутыми ремнями безопасности, сообщает Аianews.

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Тот случай, когда рад лететь МАУ. Фантастическое исполнение Гимна Украины в небе бортпроводницей Натальей,

– написал сотрудник агентства Reuters Сергей Караз.

Исполнение Государственного Гимна Украины во время полета самолета:

На рейсе, который утром совершал перелет из Киева в Ниццу, пассажирам подарили национальные сине-желтые флажки.

"Сегодня был свидетелем, как авиакомпания сделала действительно крутую акцию. В День Независимости всем пассажирам просто в самолете подарили украинские флажки. С улыбкой, приветствием и на высоте 10 тысяч метров. Браво!", – написал в Facebook пассажир Артемий Сурин.

День Независимости отпраздновали в Украине:



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