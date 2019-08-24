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      Политики поздравили Украину с Днем Независимости

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      Политики поздравили украинцев с Днем Независимости
      Политики поздравили украинцев с Днем Независимости / pinterest.com

      24 августа в Украине отмечают 28-ю годовщину со Дня Независимости. По этому случаю политики поздравляют всех украинцев.

      Владимир Гройсман

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что каждый из нас вкладывает в слово "независимость" свой смысл и свое понимание. Гройсман выразил мнение, что сколько бы не было мнений, все они о главном. "О собственной силе, способностях, достоинстве, праве выбора и ответственности за свои действия и поступки, за свой выбор, за своих детей и родителей, за свой дом, общину и страну", – добавил он.

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      Сегодня всем нам, украинцам, 28. Возраст жизненного опыта, сложившихся ценностей и открытых возможностей,
      – подчеркнул премьер.

      Владимир Гройсман заверил, что наш успех непременен. "Мы знаем цену потерям, и поэтому не теряем надежды и не отрекаемся от своих идеалов. Мы – Украина", – сказал он.

      Владимир Гройсман поздравил украинцев с Днем Независимости:

      Петр Порошенко

      Пятый Президент Украины Петр Порошенко тоже присоединился к поздравлениям по случаю праздника. Он напомнил, что сегодня Независимой Украине 28 лет и все это время украинцы строят свободную Украину.

      Этот путь до сих пор полон непростых испытаний, но в этой борьбе мы одержали главное: неистребимое стремление к свободе, духовное единство и веру в общую победу,
      – подчеркнул политик.

      Порошенко подчеркнул, что нужно и дальше работать ради будущего и менять страну.

      Арсений Яценюк

      Украинский политик также присоединился к поздравлениям по случаю Дня Независимости. Он опубликовал видео в Facebook, на котором сравнил, как изменилась Украина за 28 лет.

      Арсений Яценюк поздравил украинцев с Днем Независимости: смотрите видео

      Партия "Голос"

      Политсила в Twitter отметила, что независимость – это повод не только для ежегодного празднования, но и для ежедневной работы. "Примемся за работу, чтобы через год праздновать настоящие изменения и достижения", – говорится в сообщении.

      Дмитрий Разумков

      Лидер партии "Слуга народа" поздравил украинцев видеороликом в Facebook. Он напомнил, что сегодня украинская армия должна защищать независимость. Разумков заверил, что теперь у страны есть шанс изменить ее к лучшему.

      Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Днем Независимости: видео

      Ирина Геращенко

      "Я люблю Тебя, моя и наша самая прекрасная Страна! С Днем Независимости", – написала Геращенко. Она поблагодарила армию, которая защищает нашу независимость.

      Святослав Вакарчук

      Лидер партии "Голос" отметил, что жить в независимом государстве – великий дар и ответственность. "Многие поколения украинцев боролись за независимость. Тысячи людей отдали за нее свои жизни. Давайте осознавать это. С нашим родным праздником", – написал Вакарчук.

      Юлия Тимошенко

      К поздравлениям присоединилась и лидер ВО "Батькивщина". Тимошенко процитировала Лесю Украинку, которая в 28 лет написала: "Ти, що була душею завжди вільна".

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      Тимошенко отметила, что "мы – страна со славной и долгой историей. Но Украина это не только великое прошлое. Это не только символы, памятники и древние церкви. Украина – это современность, это сегодняшний день, это наши каждодневные заботы, будничные радости и победы". Юлия Тимошенко призвала вспомнить сегодня всех тех, кто защищает нашу страну.

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      Теги: Новости Украины Новости политики День Независимости Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Партия Голос Святослав Вакарчук - новости Ирина Геращенко Дмитрий Разумков Арсений Яценюк Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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