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      Політики привітали Україну з Днем Незалежності

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      Політики привітали українців з Днем Незалежності
      Політики привітали українців з Днем Незалежності / pinterest.com

      24-серпня в Україні відзначають 28-річницю з Дня Незалежності. З цієї нагоди політики вітають усіх українців.

      Володимир Гройсман

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що кожен з нас вкладає в слово "незалежність" свій сенс і своє розуміння. Гройсман висловив думку, що скільки б не було думок, усі вони про головне. "Про власну силу, спроможність, гідність, право вибору і відповідальність – за свої дії і вчинки, за свій вибір, за своїх дітей і батьків, за свій дім, громаду і країну", – додав він.

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      Сьогодні всім нам, українцям, 28. Вік життєвого досвіду, сформованих цінностей і відкритих можливостей, – наголосив прем'єр.

      Володимир Гройсман запевнив, що наш успіх неодмінний. "Ми знаємо ціну втратам, і тому не втрачаємо надії і не зрікаємось своїх ідеалів. Ми – Україна", – сказав він.

      Володимир Гройсман привітав українців з Днем Незалежності:

      Новина доповнюється.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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