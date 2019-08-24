Політики привітали Україну з Днем Незалежності

24-серпня в Україні відзначають 28-річницю з Дня Незалежності. З цієї нагоди політики вітають усіх українців.

Володимир Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що кожен з нас вкладає в слово "незалежність" свій сенс і своє розуміння. Гройсман висловив думку, що скільки б не було думок, усі вони про головне. "Про власну силу, спроможність, гідність, право вибору і відповідальність – за свої дії і вчинки, за свій вибір, за своїх дітей і батьків, за свій дім, громаду і країну", – додав він.

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Сьогодні всім нам, українцям, 28. Вік життєвого досвіду, сформованих цінностей і відкритих можливостей, – наголосив прем'єр.

Володимир Гройсман запевнив, що наш успіх неодмінний. "Ми знаємо ціну втратам, і тому не втрачаємо надії і не зрікаємось своїх ідеалів. Ми – Україна", – сказав він.

Володимир Гройсман привітав українців з Днем Незалежності:

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