Об этом 24 Каналу заявил лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка Борис Пинкус, отметив, что, мол, деньги не подпишут, пока в списке не будет F-16, ATACMS на 300 – 500 километров и систем Patriot. Он добавил, что американское леволиберальное медиа The Hill пишет о том, что с 61 одного миллиарда долларов помощи только 12 поступает в Украину.

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"Есть хорошие новости", – отметил лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка.

Пинкус добавил, что Patriot, которые есть у ВСУ, поступали не из США, а из Германии и Польши.

Сейчас республиканцы говорят: "Мы должны прислать Patriot современные, модернизированные. И не 1, не 2, не 10". Зеленский просил 25, а я считаю 50. Не меньше. Можно. Даже из стран-членов НАТО европейских можно посылать,

– сказал лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка.

Украинские военные готовы их принять и успешно использовать.

Давление на Джонсона

Борис Пинкус добавил, что сейчас спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон находится под давлением.

Между тем Майкл Маккол, руководитель Комитета иностранных дел Палаты представителей от Республиканской партии, заявлял, что, если Джонсон не поставит на голосование в апреле законопроект о помощи Украине, то они это сделают без него.

"Другая новость еще заключается в том, что демократы в лице лидера меньшинства в нижней палате Гакима Джеффриса сказали, что "мы на этот раз спикером-республиканцем не пожертвуем. Мы его поддержим". Таким образом, апрель – это решающий месяц", – подчеркнул лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка.

По его мнению, сейчас должна идти речь о наступательных видах вооружения для Украины. Все, чтобы ВСУ смогли перейти в контрнаступление и смогли отодвинуть россиян к границам 1991-го года.

Помощь не прекращалась

Борис Пинкус отметил, что помощь США Украине никогда не заканчивалась. Мол, она идет "ручьем". Хотя ее и не видно, однако "она существует".

Например, сейчас Украина имеет успехи в создании дальнобойных дронов. Они, по словам лидера Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка, созданы при поставках некоторых видов чипов или полупроводников из США.

Мозг украинский, между прочим, это гордость. Многое другое сегодня делается в Украине благодаря таланту, мозгам украинских ученых, инженеров. И с помощью, конечно, поставки отдельных видов компонентов, полупроводников из Америки и других стран-членов НАТО,

– сказал Пинкус.

Он отметил, что сейчас Украина является "бронежилетом" западной цивилизации в Европе. А Израиль – на Ближнем Востоке.

Лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка добавил, что США должны помогать обеим этим странам. Все потому, что это национальные интересы американцев.

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