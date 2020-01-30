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      Американская телеведущая назвала ансамбль Вирского российским

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      Эллен Дедженерес назвала ансамбль Вирского российским / mediananny.com

      Популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес опубликовала видео выступления украинского национального ансамбля имени Павла Вирского в своем инстаграме. Но сделала это с российской страницы и подписала видео "только посмотрите на этих русских".

      На видео, которое запостила телеведущая Эллен Дедженерес, участники ансамбля готовятся к концерту.

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      На ошибку ведущей сразу отреагировали сами танцоры. Они опубликовали сторис, в котором обратили внимание, что они из Украины.

      С положительноого: Эллен Дедженерес запостила ансамбль Вирского. Из отрицательного: с российской страницы. Очень жаль, что такие ситуации случаются до сих пор,
      – написали танцовщики.

      Они радуются, что их могут увидеть 82 миллиона человек, которые подписаны на страницу шоу Эллен Дедженерес. И предлагают всем перейти по ссылке и написать, что ансамбль на самом деле из Украины.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #repost @lookatthisrussian ・・・

      A post shared by Ellen DeGeneres (@theellenshow) on

      Пост телеведущей прокомментировали и в Посольстве Украины в США.

      Украинцы являются большими поклонниками The Ellen Show. Уважаемая Эллен, видео, которое вы опубликовали, – это известный украинский танец "Гопак", он не российский,
      – говорится в сообщении.

      В посольстве также добавили, что россияне никогда не смогут так танцевать. И это ансамбль Вирского может доказать в студии шоу.

      Что известно об ансамбле танца имени Павла Вирского?Национальный художественный профессиональный коллектив Украины, основанный в Киеве. Основа репертуара ансамбля – старинные и современные танцы разных регионов Украины.

      Что известно о Эллен Дедженерес?Популярная американская актриса, комедиантка и телеведущая. Обладательница 31 премии Emmy за The Ellen Show. Оно стартовало в сентябре 2003 года и получило большие рейтинги и положительные рецензии критиков.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости США Новости политики СМИ Медиа
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