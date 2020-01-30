Американская телеведущая назвала ансамбль Вирского российским

Популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес опубликовала видео выступления украинского национального ансамбля имени Павла Вирского в своем инстаграме. Но сделала это с российской страницы и подписала видео "только посмотрите на этих русских".

На видео, которое запостила телеведущая Эллен Дедженерес, участники ансамбля готовятся к концерту.

Обратите внимание: В Великобритании включили трезубец в экстремистские символы: Украина возмущена

На ошибку ведущей сразу отреагировали сами танцоры. Они опубликовали сторис, в котором обратили внимание, что они из Украины.

С положительноого: Эллен Дедженерес запостила ансамбль Вирского. Из отрицательного: с российской страницы. Очень жаль, что такие ситуации случаются до сих пор,

– написали танцовщики.

Они радуются, что их могут увидеть 82 миллиона человек, которые подписаны на страницу шоу Эллен Дедженерес. И предлагают всем перейти по ссылке и написать, что ансамбль на самом деле из Украины.

Пост телеведущей прокомментировали и в Посольстве Украины в США.

Украинцы являются большими поклонниками The Ellen Show. Уважаемая Эллен, видео, которое вы опубликовали, – это известный украинский танец "Гопак", он не российский,

– говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что россияне никогда не смогут так танцевать. И это ансамбль Вирского может доказать в студии шоу.

Ukrainians are big fans of @TheEllenShow.

Dear Ellen, video you posted on IG is famous "Gopak" dance, which is UKRAINIAN, not Russian https://t.co/jQkWdW3zvn

Let's be honest, Russians can never dance like that

Our Virsky Ensemble (in that video) can prove it in your studio. pic.twitter.com/ImBMM8lDgX — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 29, 2020

Что известно об ансамбле танца имени Павла Вирского?Национальный художественный профессиональный коллектив Украины, основанный в Киеве. Основа репертуара ансамбля – старинные и современные танцы разных регионов Украины.

Что известно о Эллен Дедженерес?Популярная американская актриса, комедиантка и телеведущая. Обладательница 31 премии Emmy за The Ellen Show. Оно стартовало в сентябре 2003 года и получило большие рейтинги и положительные рецензии критиков.