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      Американська телеведуча назвала ансамбль Вірського російським

      309 Читать новость на русском
      Еллен Дедженерес назвала ансамбль Вірського російським / mediananny.com

      Популярна американська телеведуча Еллен Дедженерес опублікувала відео виступу Українського національного ансамблю імені Павла Вірського у своєму інстаграмі. Але зробила це з російської сторінки і підписала відео "тільки подивіться на цих росіян".

      На відео, яке запостила телеведуча Еллен Дедженерес, учасники ансамблю готуються до концерту.

      Зверніть увагу: У Великій Британії включили тризуб до екстремістських символів: Україна обурена

      На помилку ведучої одразу відреагували самі танцівники. Вони опублікували сторіс, в якому звернули увагу, що вони з України.

      З позитивного: Еллен Дедженерес запостила ансамбль Вірського. З негативного: з російської сторінки. Дуже шкода, що такі ситуації трапляються і досі,
      – написали танцівники.

      Вони радіють, що їх можуть побачити 82 мільйонів людей, які підписані на сторінку шоу Еллен Дедженерес. Та пропонують усім перейти за посиланням та написати, що ансамбль насправді з України.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #repost @lookatthisrussian ・・・

      A post shared by Ellen DeGeneres (@theellenshow) on

      Допис телеведучої прокоментували й у Посольстві України у США.

      Українці є великими шанувальниками The Ellen Show. Шановна Еллен, відео, яке ви опублікували, – це відомий український танець "Гопак", він не російський,
      – йдеться в повідомленні.

      У посольстві також додали, що росіяни ніколи не зможуть так танцювати. І це ансамбль Вірського може довести у студії шоу.

      Що відомо про ансамбль танцю імені Павла Вірського? Національний художній професіональний колектив України, що базується в Києві. Основа репертуару ансамблю – старовинні й сучасні танці різних регіонів України.

      Що відомо про Еллен Дедженерес? Популярна американська актриса, комедіантка і телеведуча. Володарка 31 премії Emmy за The Ellen Show. Воно стартувало у вересні 2003 року та отримало великі рейтинги й позитивні рецензії критиків.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини США Новини політики ЗМІ Медіа Новини Росії Україна – Росія
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