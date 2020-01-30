Американська телеведуча назвала ансамбль Вірського російським

Популярна американська телеведуча Еллен Дедженерес опублікувала відео виступу Українського національного ансамблю імені Павла Вірського у своєму інстаграмі. Але зробила це з російської сторінки і підписала відео "тільки подивіться на цих росіян".

На відео, яке запостила телеведуча Еллен Дедженерес, учасники ансамблю готуються до концерту.

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На помилку ведучої одразу відреагували самі танцівники. Вони опублікували сторіс, в якому звернули увагу, що вони з України.

З позитивного: Еллен Дедженерес запостила ансамбль Вірського. З негативного: з російської сторінки. Дуже шкода, що такі ситуації трапляються і досі,

– написали танцівники.

Вони радіють, що їх можуть побачити 82 мільйонів людей, які підписані на сторінку шоу Еллен Дедженерес. Та пропонують усім перейти за посиланням та написати, що ансамбль насправді з України.

Допис телеведучої прокоментували й у Посольстві України у США.

Українці є великими шанувальниками The Ellen Show. Шановна Еллен, відео, яке ви опублікували, – це відомий український танець "Гопак", він не російський,

– йдеться в повідомленні.

У посольстві також додали, що росіяни ніколи не зможуть так танцювати. І це ансамбль Вірського може довести у студії шоу.

Ukrainians are big fans of @TheEllenShow.

Dear Ellen, video you posted on IG is famous "Gopak" dance, which is UKRAINIAN, not Russian https://t.co/jQkWdW3zvn

Let's be honest, Russians can never dance like that

Our Virsky Ensemble (in that video) can prove it in your studio. pic.twitter.com/ImBMM8lDgX — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 29, 2020

Що відомо про ансамбль танцю імені Павла Вірського? Національний художній професіональний колектив України, що базується в Києві. Основа репертуару ансамблю – старовинні й сучасні танці різних регіонів України.

Що відомо про Еллен Дедженерес? Популярна американська актриса, комедіантка і телеведуча. Володарка 31 премії Emmy за The Ellen Show. Воно стартувало у вересні 2003 року та отримало великі рейтинги й позитивні рецензії критиків.