О ней 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Она может уничтожать дроны разного типа.
Смотрите также "Этот зверь попьет крови оккупантам": Залужный показал мощную работу РСЗО RM-70 Vampire
Системы Vampire
Vampire – это модульная система, которую можно установить на разные транспортные средства, пишет Defense Express. Для поражения вражеских воздушных целей данная система использует пусковую установку на четыре 70-мм управляемые ракеты APKWS или другие с лазерной наводкой.
Есть система наземная. Совершается пуск. Эта система подсвечивает цели. Для этого на пусковой выведен шар – оптико-локационную станцию. И обеспечивается максимально верное поражение цели,
– отметил Олег Катков.
Поражать можно разные виды дронов. Например, те же "Ланцеты" или "Орланы".
"В борьбе с "Ланцетами" – возможно. "Ланцет" – это барражирующий боеприпас. Здесь будет такая ситуация, когда важно раньше заметить его и запустить систему, чтобы она поразила в максимальной близости", – добавил эксперт.
Что известно о системах Vampire: основное
- Данное оружие произведено компанией L3Harris Technologies, перевозится на грузовиках и позволяет эффективно отражать вражеские удары. Особенно это стало актуально после использования Россией дронов типа Shahed.
- Как пишет издание Bloomberg, Украине уже поставлены первые 4 системы. В общей сложности их должно быть 14. Они прибыли в середине 2023-го, а остальные должны поступить до конца этого года.
- Еще в апреле Пентагон заявил, что заключит контракт на 10 мобильных систем с лазерной наводкой для борьбы с дронами. Но тогда детали не разглашались. Когда точно будет поставка следующих систем – пока точно неизвестно.