Генерал отметил, что эти экипажи 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко 24 на 7 работают на линии столкновения.

Смотрите также Под натиском ВСУ оккупанты отступили с позиций возле Андреевки, что на юг от Бахмута

"Это реально машина-зверь"

Военнослужащий 110-й бригады рассказывает, что экипаж получает данные о цели и смотрит, откуда до нее можно достать.

Приезжаем, раскладываемся, наводим. Три-четыре минуты, и мы уже готовы, ждем команду "огонь!",

– описал динамическую работу командир RM-70 Vampire Павел.

Защитник рассказал, что RM-70 Vampire – это чешская РСЗО, "Град" на базе "Tatra". Пусковая установка несёт на себе 40 снарядов реактивно-залпового огня. Работает "Вампир" как единичными выстрелами, так и залпами. Управление огнем производится как из кабины, так и посредством переносного устройства из ближайшего укрытия.

"Это реально зверь-машина. Когда производит залп полным пакетом, то впечатления просто не передать", – подчеркнул топогеодезист RM-70 Vampire Иван.

Обратите внимание Жена-алкоголичка, долги и всего 2 недели жизни на фронте: история российского военного

Как по оккупантам работает Vampire: смотрите видео

Кстати говоря "Отминусовано" еще более 500 оккупантов: колоссальные потери врага на 2 августа

Украинские воины уничтожили вражеские позиции на Джарылгаче

Силы обороны мощно отработали по российским захватчикам на пока что оккупированном острове Джарылгач. Всего там было 5 скоплений вражеских военных. "Привет" бойцам агрессора передали из HIMARS.