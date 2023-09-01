Про неї 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Вона може знищувати дрони різного типу.

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Системи Vampire

Vampire – це модульна система, яку можна встановити на різні транспортні засоби, пише Defense Express. Для ураження ворожих повітряних цілей дана система використовує пускову установку на чотири 70-мм керовані ракети APKWS або інші з лазерним наведенням.

Є система наземна. Здійснюється пуск. Ця система підсвічує цілі. Для цього на пусковій виведено кулю – оптико-локаційну станцію. І забезпечується максимально вірне ураження цілі,

– зазначив Олег Катков.

Уражати можна різні види дронів. Наприклад, ті ж "Ланцети" чи "Орлани".

"В боротьбі з "Ланцетами" – можливо. "Ланцет" – це баражуючий боєприпас. Тут буде така ситуація, коли важливо раніше помітити його і запустити систему, щоб вона уразила в максимальній близькості", – додав експерт.

Що відомо про системи Vampire: основне