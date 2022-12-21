Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Андрей Харук. Он предполагает, что подготовка к этому уже идет и вскоре мы увидим истребители с опознавательными знаками Воздушных Сил Украины.

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Получит ли Украина западные истребители после ЗРК Patriot

Харук отметил, что достаточно логичным является мнение о том, что предоставление Украине комплексов Patriot станет первым шагом к получению западных истребителей. Это полностью ложится в логику передачи Украине все более сложных и более тяжелых систем вооружения.

Вспомните, что начиналось все с NLAW, Javelin и Stinger, потом пошла артиллерия с HIMARS, наконец очередь дошла до зенитных ракетных комплексов, в частности Patriot. То есть не зря американцы заложили в бюджет средства на подготовку украинских пилотов на самолетах F-15 и F-16,

– подчеркнул военный эксперт.

Он предполагает, что подготовка к этому продолжается и в свое время мы увидим F-16 с трезубцами на оперении с опознавательными знаками Воздушных Сил Украины.

На что способны ЗРК Patriot / инфографика 24 канала

Что известно о передаче Украине ЗРК Patriot