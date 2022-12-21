Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Андрей Харук. Он предполагает, что подготовка к этому уже идет и вскоре мы увидим истребители с опознавательными знаками Воздушных Сил Украины.
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Получит ли Украина западные истребители после ЗРК Patriot
Харук отметил, что достаточно логичным является мнение о том, что предоставление Украине комплексов Patriot станет первым шагом к получению западных истребителей. Это полностью ложится в логику передачи Украине все более сложных и более тяжелых систем вооружения.
Вспомните, что начиналось все с NLAW, Javelin и Stinger, потом пошла артиллерия с HIMARS, наконец очередь дошла до зенитных ракетных комплексов, в частности Patriot. То есть не зря американцы заложили в бюджет средства на подготовку украинских пилотов на самолетах F-15 и F-16,
– подчеркнул военный эксперт.
Он предполагает, что подготовка к этому продолжается и в свое время мы увидим F-16 с трезубцами на оперении с опознавательными знаками Воздушных Сил Украины.
На что способны ЗРК Patriot / инфографика 24 канала
Что известно о передаче Украине ЗРК Patriot
- США объявили о предоставление Украине нового пакета помощи, который будет включать, в частности, ПВО Patriot. Этот пакет, в целом, направлен на то, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.
- В Белом доме заявили, что новый пакет помощи Украине в сфере безопасности будет достигать почти 2 миллиардов долларов. Он будет содержать батарею ракет Patriot, NASAMS, HAWK, Stinger, оборудование для борьбы с БПЛА.
- Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что ведет переговоры с лидером США Джо Байденом по передаче Украине систем ПВО Patriot. 21 декабря он отправился в США с официальным визитом.