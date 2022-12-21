Про це 24 каналу сказав військовий експерт Андрій Харук. Він припускає, що підготовка до цього вже триває й невдовзі ми побачимо винищувачі із розпізнавальними знаками Повітряних Сил України.

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Чи отримає Україна західні винищувачі після ЗРК Patriot

Харук зазначив, що доволі логічною є думка про те, що надання Україні комплексів Patriot стане першим кроком до отримання західних винищувачів. Це цілком лягає в логіку передачі Україні все складніших і важчих систем озброєння.

Згадайте, що починалося все з NLAW, Javelin та Stinger, потім пішла артилерія із HIMARS, нарешті черга дійшла до зенітних ракетних комплексів, зокрема Patriot. Тобто не дарма американці заклали в бюджет кошти на підготовку українських пілотів на літаках F-15 і F-16,

– наголосив військовий експерт.

Він припускає, що підготовка до цього вже триває й свого часу ми побачимо F-16 із тризубами на оперенні з розпізнавальними знаками Повітряних Сил України.

На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 каналу

Що відомо про передачу Україні ЗРК Patriot