Про це 24 каналу сказав військовий експерт Андрій Харук. Він припускає, що підготовка до цього вже триває й невдовзі ми побачимо винищувачі із розпізнавальними знаками Повітряних Сил України.
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Чи отримає Україна західні винищувачі після ЗРК Patriot
Харук зазначив, що доволі логічною є думка про те, що надання Україні комплексів Patriot стане першим кроком до отримання західних винищувачів. Це цілком лягає в логіку передачі Україні все складніших і важчих систем озброєння.
Згадайте, що починалося все з NLAW, Javelin та Stinger, потім пішла артилерія із HIMARS, нарешті черга дійшла до зенітних ракетних комплексів, зокрема Patriot. Тобто не дарма американці заклали в бюджет кошти на підготовку українських пілотів на літаках F-15 і F-16,
– наголосив військовий експерт.
Він припускає, що підготовка до цього вже триває й свого часу ми побачимо F-16 із тризубами на оперенні з розпізнавальними знаками Повітряних Сил України.
На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 каналу
Що відомо про передачу Україні ЗРК Patriot
- США оголосили про надання Україні нового пакету допомоги, який включатиме, зокрема, ППО Patriot. Цей пакет загалом спрямований на те, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії.
- У Білому домі заявили, що новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки сягатиме майже 2 мільярдів доларів. Він міститиме, зокрема, батарею ракет Patriot, NASAMS, HAWK, Stinger, обладнання для боротьби з БПЛА.
- Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що веде переговори з лідером США Джо Байденом щодо передачі Україні систем ППО Patriot. 21 грудня він вирушив до США з офіційним візитом.