Американские пожарные сделали селфи на фоне дома в пламени: скандальное фото

Пожарные из американского Детройта сделали фото на фоне дома, который пылал. Фотографию выложили в фейсбук, но впоследствии удалили.

На фотографии видно команду пожарных. Они стоят рядом с домом, который охватил огонь, пишет BBC.

Читайте также: В США мальчик попросил на Рождество увеличительное стекло: с его помощью он поджег свой двор

Бригада поймала момент, чтобы сделать новогоднее селфи,

– говорилось в заметке.

Фото выложили в фейсбуке пожарной службы, но впоследствии удалили. По словам представителя городской администрации, в доме никто не жил. Пожарные же решили сделать групповой снимок на память, ведь один из них шел на пенсию.



Пожарные в США сделали неудачное фото / ВВС

Комиссар пожарной службы Детройта Эрик Джон назвал фото неуместным и непрофессиональным. По его словам, инцидент будут расследовать.