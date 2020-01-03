Американские пожарные сделали селфи на фоне дома в пламени: скандальное фото
Пожарные из американского Детройта сделали фото на фоне дома, который пылал. Фотографию выложили в фейсбук, но впоследствии удалили.
На фотографии видно команду пожарных. Они стоят рядом с домом, который охватил огонь, пишет BBC.
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Бригада поймала момент, чтобы сделать новогоднее селфи,
– говорилось в заметке.
Фото выложили в фейсбуке пожарной службы, но впоследствии удалили. По словам представителя городской администрации, в доме никто не жил. Пожарные же решили сделать групповой снимок на память, ведь один из них шел на пенсию.
Пожарные в США сделали неудачное фото / ВВС
Комиссар пожарной службы Детройта Эрик Джон назвал фото неуместным и непрофессиональным. По его словам, инцидент будут расследовать.