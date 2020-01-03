Американські пожежники зробили селфі на тлі будинку в полум'ї: скандальне фото

Пожежники з американського Детройта зробили фото та тлі тлі будинку, що палає. Фотографію виклали у фейсбук, але згодом видалили.

На світлині видно команду пожежників. Вони стоять поруч із будинком, який охопив вогонь, пише BBC.

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Бригада зловила момент, щоб зробити новорічне селфі,

– йшлося у дописі.

Фото виклали у фейсбуці пожежної служби, але згодом видалили. За словами представника міської адміністрації, у будинку ніхто не жив. Пожежники ж вирішили зробити груповий знімок на пам'ять, адже один із них йшов на пенсію.



Пожежники в США зробили невдале фото / ВВС

Комісар пожежної служби Детройта Ерік Джон назвав фото недоречним та непрофесійним. За його словами, інцидент розслідуватимуть.