Американські пожежники зробили селфі на тлі будинку в полум'ї: скандальне фото
Пожежники з американського Детройта зробили фото та тлі тлі будинку, що палає. Фотографію виклали у фейсбук, але згодом видалили.
На світлині видно команду пожежників. Вони стоять поруч із будинком, який охопив вогонь, пише BBC.
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Бригада зловила момент, щоб зробити новорічне селфі,
– йшлося у дописі.
Фото виклали у фейсбуці пожежної служби, але згодом видалили. За словами представника міської адміністрації, у будинку ніхто не жив. Пожежники ж вирішили зробити груповий знімок на пам'ять, адже один із них йшов на пенсію.
Пожежники в США зробили невдале фото / ВВС
Комісар пожежної служби Детройта Ерік Джон назвав фото недоречним та непрофесійним. За його словами, інцидент розслідуватимуть.