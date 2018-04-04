Американские СМИ сообщили причину стрельбы в офисе YouTube

В главном офисе видеохостинга YouTube в Сан-Бруно в Северной Калифорнии произошел бытовой конфликт.

Об этом сообщает американское издание ABC.

В полиции сообщили, что не связывают стрельбу с терроризмом.

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"Два источника в федеральных правоохранительных органах сказали ABC, пока инцидент в штаб-квартире YouTube выглядит как результат бытового конфликта. Они сказали, что инцидент не похож на террористический акт", - сообщает издание.

LATEST: Two federal law-enforcement officials tell @ABC News that early indications point to the YouTube HQ shooting being the result of a domestic situation. They say the incident does not appear to be terror-related. https://t.co/LvLNtAhnRP — ABC News (@ABC) April 3, 2018

Напомним, стрельба в главном офисе компании YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла примерно в 13:00 по местному времени 3 апреля. В результате нападения пострадали 4 человека. Женщина, которая устроила стрельбу, застрелилась.