Американские СМИ сообщили причину стрельбы в офисе YouTube
В главном офисе видеохостинга YouTube в Сан-Бруно в Северной Калифорнии произошел бытовой конфликт.
Об этом сообщает американское издание ABC.
В полиции сообщили, что не связывают стрельбу с терроризмом.
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"Два источника в федеральных правоохранительных органах сказали ABC, пока инцидент в штаб-квартире YouTube выглядит как результат бытового конфликта. Они сказали, что инцидент не похож на террористический акт", - сообщает издание.
Напомним, стрельба в главном офисе компании YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла примерно в 13:00 по местному времени 3 апреля. В результате нападения пострадали 4 человека. Женщина, которая устроила стрельбу, застрелилась.
Источник: 24 Канал
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