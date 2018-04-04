Американські ЗМІ повідомили причину стрілянини в офісі YouTube
У головному офісі відеохостингу YouTube в місті Сан-Бруно у Північній Каліфорнії стався побутовий конфлікт.
Про це повідомляє американське видання ABC.
У поліції повідомили, що не пов'язують стрілянину з тероризмом.
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"Два джерела в федеральних правоохоронних органах сказали ABC, що наразі інцидент у штаб-квартирі YouTube виглядає як результат побутового конфлікту. Вони сказали, що інцидент не схожий на терористичний акт", – повідомляє видання.
Нагадаємо, стрілянина у головному офісі компанії YouTube у каліфорнійському місті Сан-Бруно сталась приблизно о 13:00 за місцевим часом 3 квітня. Внаслідок нападу постраждали 4 людей. Жінка, яка влаштувала стрілянину, застрелилася.
Джерело: 24 Канал
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