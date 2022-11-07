В оккупантов началась истерика из-за американского беспилотника над Черным морем

В акватории Черного моря 7 ноября был замечен американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. У оккупантов в Крыму уже началась истерика из-за этого.

Люди, которые нарушают границы другого государства и нападают на него, возмущаются, почему американский беспилотник летает над Черным морем, пишет 24 канал.

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Беспилотник США не в первый раз патрулирует пространство над Украиной

Согласно сервису Flightradar, 28 октября беспилотник также патрулировал воздушное пространство Украины. Он вылетел из авиабазы в Сицилии и несколько часов кружил на высоте 17 км над нейтральными водами Черного моря. Это было в 100 километрах от оккупированного Севастополя.

Напомним, что уже 29 октября в бухте в Севастополе прогремели взрывы. Тогда российское минобороны обвинило Украину и Великобританию в "теракте". Однако мы не можем связывать американский беспилотник с этими взрывами, ведь RQ-4 Global Hawk следил за ситуацией еще до полномасштабного вторжения России.

В апреле этого года беспилотник-разведчик уже попадал на радары. Тогда он также вылетал из Италии в направлении Украины. По всей вероятности, авиация смотрела, что происходит с крейсером "Москва" после того, как Украина его потопила.

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Беспилотник Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он может летать на высоте более 30 часов, а также в любое время суток независимо от погоды. Дрон получает изображение больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени.