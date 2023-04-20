Попытки отдельных стран создать альтернативу доллару несостоятельны и лишены перспективы. Почему так? Объясняет публицист Юрий Мариняк на платформе IQ.

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Что кроется за заявлениями лидера Бразилии и при чем здесь Китай

Основанием для пафосного заявления Лулы Да Силвы стал тот факт, что Бразилия и Китай подписали соглашение об отказе от доллара США во взаимных расчетах в пользу местных валют – юаня и реала.

Соглашение позволит обеим странам обменивать реалы на юани и наоборот, минуя конвертацию в доллары.

Обратите внимание! Китай является крупнейшим торговым партнером Бразилии, годовой оборот между странами составляет более 150 миллиардов долларов. Также Бразилия является крупнейшим получателем китайских инвестиций в регионе (в основном, это добыча нефти на шельфе и энергетика).

Со стороны выглядит, как смелый вызов устоявшейся мировой финансовой системе, правда? Можно ли понять процессы, не вдаваясь в хитроумные переплеты финансовых наук. Для этого достаточно ознакомиться с понятиями конвертируемости и резервности мировых валют,

– логически замечает автор.

Что такое свободно конвертируемая валюта Это валюта, не имеющая государственных ограничений по обмену. Каждую свободно конвертируемую валюту можно легко обменять на золото или другую. Полностью конвертируемые валюты – это валюты, обычно поддерживающие экономически и политически стабильные страны. К примеру, наиболее торгуемыми в мире валютами являются доллар США, евро, японская иена и британский фунт.

Поэтому громкие заявления Лулы да Силвы и ему подобных адресованы не только доллару и США, но и всему "Глобальному Западу", который успешнее и богаче.

Справка! Доллар США составляет 88% всех международных сделок, евро с 31% является лишь скромным конкурентом (поскольку транзакция может включать две валюты, общая сумма может превышать 100%).



По предварительным оценкам, юань составляет всего 7% от общего количества операций. На долю доллара приходится 42% объема межбанковских операций в сети SWIFT. Доля юаня составляет 2%. Евро занимает впечатляющие 36%, но это, в основном, бизнес внутри еврозоны между членами единой валюты.

Итак, условная бразильская компания получила юани за экспорт древесины. Ей требуются деревообрабатывающие станки с программным управлением. Одни из лучших на мировом рынке – бельгийские. Будет ли продавать бельгийская компания станки за юани – нет. Нужна конвертация в евро.

Но условная бразильская компания не сдается, потому что Америка наказана, эра доллара заканчивается. И продолжает поиск этих деревообрабатывающих станков. Останавливается на том, что вроде бы неплохие есть в Китае. Ну как неплохие – такие себе, но зато дешевле в разы и у нас есть юани. Классно, удобно рассчитаемся, а на остальное еще получим пару лежаков для пляжа,

– иронизирует автор.

Индикатор бартера

К примеру, Индия покупает у России нефти на миллиарды в месяц, а экспортирует товаров на сотни миллионов в год. Рупий в российских банках уже скопилось немало, а вот что с ними делать – неизвестно. По словам автора, конечно, это условная и упрощенная схема, где есть исключения. И при торговле в местных валютах все так и работает.

Что известно о резервных валютах Резервной валютой называют общепризнанную в мире валюту, используемую для создания в центральных банках других стран резерва денежных средств с целью осуществления международных расчетов.

Чтобы иметь статус резервной, валюта должна соответствовать нескольким основным критериям:

быть общеприемлемым на международном уровне платежным средством,

иметь стабильный курс и свойства "качественной валюты" со свободной конвертируемостью и высокой ликвидностью.

Больше всего о гегемонии доллара говорят члены БРИКСа (организация, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР – 24 Канал). Есть значительное стремление этих стран-членов и кандидатов вытеснить американскую валюту из действующей системы международных расчетов, торговых потоков и долговых капиталов.

Как у них дела с валютными резервами:

В феврале 2023 года валютные резервы Бразилии составляли 297,3 миллиарда долларов США. Из них резерв в долларах США составляет 80,42%.

В январе 2023 года валютные резервы Индии составляли 506,9 миллиарда долларов США. Из них резерв в долларах США составляет ~88,0%.

В феврале 2023 года валютные резервы Китая составляли 3133,2 миллиарда долларов США. Точный состав валютных резервов Китая является секретной информацией. В июле 2019 года Государственное управление иностранной валюты Китая объявило, что к концу 2014 года активы в долларах США составляли 58% от общих резервов Китая, снизившись с 79% в 2005 году; добавив, что его доля в активах в валюте США была ниже среднемирового показателя в 65% по состоянию на 2014 год.

Аналитики считают, что другие активы в иностранной валюте хранятся преимущественно в евро, японских иенах и британских фунтах. По состоянию на 2014 год Китай являлся крупнейшим иностранным владельцем казначейских ценных бумаг США.

Несмотря на усилия стран по "дедолларизации", замена доллара США местными или транснациональными валютами является длительным процессом. Построение и функционирование системы торговых расчетов, а также такие ключевые показатели как обменные курсы и цены требуют дальнейшего изучения рынка. Региональные валюты, такие как юань, обладают меньшей стабильностью и менее приемлемы на рынке, чем доллар США.

Как далеко зайдут разговоры о "дедолларизации"? Пожалуй, не слишком, уверен автор. В США самые глубокие и ликвидные финансовые рынки в мире и они остаются относительно открытыми, несмотря на некоторые ограничения на китайские инвестиции в отрасли, чувствительные для национальной безопасности. Существуют веские причины иметь доминирующую валюту на международных рынках, равно как есть убедительные причины иметь доминирующую валюту во внутренних операциях в США. Ликвидность валюты порождает дополнительную ликвидность как дома, так и во всем мире.