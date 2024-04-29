Американский фонд Argentem Creek Partners финансирует бизнес россиян близких к "Роснефти", – СМИ

Американский инвестиционный фонд Argentem Creek Partners (ACP) предоставил венчурный кредит в размере 20 миллионов долларов филиппинской финтех-компании Salmon, соучредителями которой являются российские бизнесмены Павел Федоров и Георгий Чесаков.

Эти россияне занимали руководящие должности в подсанкционной Tinkoff Group, “Роснефти” и работали в российском правительстве. Об этом сообщает французское издание Intelligence Online.

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По данным с сайта АСР, этот кредит стал крупнейшим в истории венчурным кредитом, выданным технологической компании серии А на Филиппинах и вывел Salmon на позиции одной из самых быстрорастущих финтех-компаний Юго-Восточной Азии. В январе 2024 года компания Salmon поглотила Rural Bank of Santa Rosa и получила банковскую лицензию Филиппин. Это позволит фирме россиян расширить масштабы своих кредитных операций в стране.

Издание напоминает, что ACP, основанный Дэниелом Чепменом, "американским предпринимателем с широкими связями в русскоязычном мире", с началом войны с большим энтузиазмом позиционирует себя как ведущего инвестора в Украине. Поэтому, по мнению французских журналистов, финансирование им российского проекта выглядит более, чем странным. Ведь, несмотря на то, что Salmon позиционируется как стартап, им, по данным Intelligence Online, руководят мощные российские бизнесмены.

В частности, соучредитель и генеральный директор Salmon Георгий Чесаков строил всю свою карьеру в Tinkoff Group, основной актив которой – Тинькофф Банк – в начале 2023 года был включен в десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России. До весны 2022 года он возглавлял отдел международного роста.

Павел Федоров с ноября 2021 года по март 2022 года был сопредседателем правления той же Tinkoff Group. А до того – старшим вице-президентом горнодобывающего гиганта "Норильский никель" и вице-президентом "Роснефти", нефтяной компании, которая на 70% принадлежит России.

Как отмечает Intelligence Online, после того, как Федоров ушел с должности в "Роснефти", он "остался в сердце компании на более неформальной должности правой руки ее председателя и генерального директора Игоря Сечина, который является одним из самых преданных чиновников Владимира Путина со времен их совместной работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах".

После "Роснефти" Федоров также работал заместителем министра энергетики, был ответственным за нефтегазовый сектор.

Однако, как обращают внимание французские журналисты, в пресс-релизах ACP и Salmon нет ни одного упоминания об их неудобной прошлой близости к российскому подсанкционному бизнесу или правительству.

Зато – пресс-служба АСР приводит слова президента и содиректора фонда Маартена Терлоу:

Argentem Creek Partners рад стать важным компонентом структуры капитала Salmon. Мы являемся долгосрочным инвестором, ориентированным на создание ценности, и рады поддержать Salmon в их амбициозном стремлении расширить финансовую инклюзию в регионе.

Как напоминает издание, АСР ведет ожесточенную лоббистскую кампанию и судебную тяжбу за активы украинского холдинга GNT Group, которые в основном сосредоточены в зерновом терминале Одесского морского торгового порта.

Ранее бенефициары GNT Group Сергей Гроза и Владимир Науменко заявили, что в конце 2022 года фонд в рамках кредитного спора начал рейдерский захват бизнеса холдинга. По их словам, все действия АСР направлены на сознательное снижение стоимости активов с целью получения всего бизнеса группы по самой низкой цене, с последующей его перепродажей. Эта ситуация также создала угрозу работе "зернового коридора" зимой – осенью 2023 года.

Также журналисты публиковали информацию, что Джон Паттон в ноябре 2022 года встречался в Вене председателем Наблюдательного совета UkraineInvest и народным депутатом от "Слуги народа" Давидом Арахамией. Тогда же, как сообщали СМИ, Арахамия мог вести переговоры о возможной продаже бизнеса GNT Group третьей стороне. Народный депутат не ответил на запрос об опровержении этой информации.

Недавно региональный руководитель фонда АСР Джон Паттон в интервью СМИ также заявил:

Украинская власть знает о нашем деле и заинтересована помочь. В частности, я вижу, что есть интерес со стороны Офиса Президента. Мы имели многочисленные встречи, во время которых руководители Офиса выразили свою четкую поддержку.

13 марта 2024 года Окружной суд города Никосия (Кипр) отменил приказ о назначении временного ликвидатора в G.N. Terminal Enterprises Limited (Кипр; материнская компания холдинга GNT Group). Ликвидатора незаконно назначили 10 марта 2023 года по заявлению кредитора Argentem Creek Partners (ACP). Судьи также отменили все решения, принятые ликвидатором.