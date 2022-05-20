Американский генерал объяснил, как Запад может отреагировать на использование Путиным ядерного оружия

На Западе с осторожностью и серьезностью относятся к угрозам президента страны-агрессора Владимира Путина применить ядерное оружие. Однако вероятность того, что он это сделает, мала.

Использование ядерного оружия не даст Путину преимуществ

Такими мыслями в интервью изданию "Голос Америки" поделился американский генерал-лейтенант Бен Годжес, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе в 2014 – 2018 годах. Он считает, что нажатие красной кнопки не поможет Путину.

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Я не верю, что он может действительно использовать ядерное оружие, потому что это не даст ему никаких преимуществ. Если бы это было настоящим преимуществом, он использовал бы это, – считает Годжес.

В то же время американский генерал убежден, что единственное преимущество Путина в контексте использования ядерного оружия существует, пока он его не применяет.

"Если это оказывает давление на сплоченность и готовность стран оказывать помощь Украине, то угроза использования ядерного оружия дает ему определенные рычаги влияния", – пояснил военный.

Если президент-террорист все же предпримет радикальный шаг, он лишит себя этих рычагов влияния и непременно получит ответ, ведь в таком случае Запад уже не сможет оставаться в стороне. Тогда никаких преимуществ или шансов у Путина и России не останется.

Годжес предполагает, что этот ответ, вероятно, "будет неядерным, но разрушительным" – разрушающим или нанесшим существенный вред черноморскому флоту России и ее войскам в Украине. Именно поэтому использование "ядерца" не принесет агрессору ничего хорошего.

Россию нужно победить на поле боя

Использование путинского ядерного оружия мало угрожает миру еще и потому, что такое решение не принимается единолично президентом.

"Также, думаю, вокруг Путина есть люди, которые думают, что жизнь после Путина существует. Поэтому, я думаю, использование ядерного оружия маловероятно", - добавил генерал.

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Вместе с тем, просто так российский лидер не сдастся и не признает свое поражение. Вражеские силы следует разбить и победить на поле боя. Следовательно, американский военный отметил, что нельзя тормозить в предоставлении Украине необходимых ей ресурсов и помощи.

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