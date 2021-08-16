Речь идет о бойцах 82 воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации.

Важно Талибы захватили власть в Афганистане и хаос в Кабуле: все, что известно – фото, видео

Накануне, 15 августа, президент США Джо Байден поручил направить в Афганистан 1 тысячу военных. По его словам, это должно было бы помочь безопасно сокращать американское присутствие в стране.

Красный Крест остается в Афганистане

К слову, в Красном Кресте заявили, что не будет уменьшать свое присутствие.

Мы стремимся поддерживать людей Афганистана. Мы здесь работаем 30 лет. Сейчас не остановимся,

– подчеркнули в организации.

Зачем США выводили войска из Афганистана

В мае президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из Афганистана. Планировали сделать это до символической даты – 11 сентября 2021 года.

Байден утверждал, что Вашингтон выполнил свои задачи на территории Афганистана.

После этого выводить свой контингент начали и НАТО.

В Госдепе США и раньше боялись, что после вывода войск к власти в Афганистане могут прийти представители "Талибана".

Что сейчас происходит в Афганистане