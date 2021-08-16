Мовиться про бійців 82 повітряно-десантної дивізії. Про це повідомив представник вашингтонської адміністрації.

Важливо Таліби захопили владу в Афганістані та хаос в Кабулі: все, що відомо – фото, відео

Напередодні, 15 серпня, президент США Джо Байден доручив направити в Афганістан 1 тисячу військових. За його словами, це мало б допомогти безпечно скорочувати американську присутність в країні.

Червоний Хрест залишається в Афганістані

До слова, у Червоному Хресті заявили, що не зменшуватиме свою присутність.

Ми прагнемо підтримувати людей Афганістану. Ми тут працюємо 30 років. Зараз не зупинимось,

– наголосили в організації.

Навіщо США виводили війська з Афганістану

У травні президент США Джо Байден заявив про виведення американських військ з Афганістану. Планували зробити це до символічної дати – 11 вересня 2021 року.

Байден стверджував, що Вашингтон виконав свої завдання на території Афганістану.

Після цього виводити свій контингент почали і НАТО.

У Держдепі США й раніше боялись, що після виведення військ до влади в Афганістані можуть прийти представники "Талібану".

Що зараз відбувається в Афганістані