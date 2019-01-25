Американский самолет-разведчик патрулирует акваторию Черного моря: детали

Самолет Boeing RC-135V ВВС США, предназначенный для проведения радиоэлектронной разведки и наблюдения, начал полет в акватории Черного моря. Так, самолет вышел на маршрут вблизи базы Черноморского флота РФ в Новороссийске.

Такие полеты проходят регулярно, передает "Украинский милитарный портал".

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Около 8:30 он вышел на маршрут вдоль побережья оккупированного полуострова и черноморского побережья России – вблизи города Новороссийск, где расположена база Черноморского флота Военно-морского флота России.



Маршрут полета Boeing RC-135V вблизи аннексированного Крыма 25 января 2019 года

Известно, что базой этого американского самолета-разведчика является авиабаза Суда-Бей на греческом острове Крит.

Добавим, что такие полеты происходят регулярно, в частности, о последнем было известно 23 января, перед этим же Boeing RC-135 летал над Черным морем 21 января.

Что известно про самолет Boeing RC-135? Относится к семейству крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.