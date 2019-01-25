Американський літак-розвідник патрулює акваторію Чорного моря: деталі
Літак Boeing RC-135V ВПС США, призначений для проведення радіоелектронної розвідки та спостереження, розпочав політ в акваторії Чорного моря. Так, літак вийшов на маршрут поблизу бази Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.
Такі польоти відбуваються регулярно, передає "Український мілітарний портал".
Читайте також: Українські військові збили у небі над Приазов'ям безпілотник окупантів: відео
Близько 8:30 він вийшов на маршрут вздовж узбережжя окупованого півострова та чорноморського узбережжя Росії – поблизу міста Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту Військово-морського флоту Росії.
Маршрут польоту Boeing RC-135V поблизу анексованого Криму 25 січня 2019 року
Відомо, що базою цього американського літака-розвідника є авіабаза Суда Бей на грецькому острові Крит.
Додамо, що такі польоти відбуваються регулярно, зокрема, про останній було відомо 23 січня, перед цим же Boeing RC-135 літав над Чорним морем 21 січня.
Що відомо про літак Boeing RC-135? Належить до сімейства великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.