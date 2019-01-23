Американський літак наглядає за узбережжям окупованого Криму

Літак військово-повітряних сил США патрулює територію неподалік узбережжя окупованого Росією Криму та Чорноморського узбережжя поблизу Новоросійська.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

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Так літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V з позивним REMIT41 розпочав патрулювання близько 9 ранку за київським часом.

До слова, Boeing RC-135V базується на авіабазі Суда Бей на острові Крит, що у Греції.

Нагадаємо, нещодавно ракетний есмінець Військово-Морських Сил США USS Donald Cook успішно пройшов Чорним морем та зайшов у порт грузинського Батумі.



Раніше десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry військово-морського флоту США увійшов до Чорного моря та 7 січня зайшов у румунський порт Констанца. Корабель став першим, який з'явився в регіоні від часу агресії Росії у Керченській протоці.

Що це за літак?Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації отриманих за допомогою спеціального радіотехнічного обладнання встановленого на його борту.



За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter, з використанням обладнання General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, та L-3 Communications.