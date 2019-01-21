Бойовий корабель США пройшов Чорним морем та прибув у Грузію

Ракетний есмінець Військово-Морських Сил США USS Donald Cook успішно пройшов Чорним морем та зайшов у порт грузинського Батумі.

Про це повідомляє Грузія Online з посиланням на Службу берегової охорони Грузії.

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У порт Батумі зайшов ескадрений міноносець Військово-Морських Сил США четвертого покоління Donald Cook,

– йдеться у повідомленні.

Есмінець пробуде у територіальних водах Грузії до 25 січня.

Під час цього візиту екіпаж судна зустрінеться з місцевими грузинськими чиновниками, та візьме участь у спільних навчаннях зі Службою берегової охорони Грузії.

Основною зброєю цього корабля є крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2,5 тисяч кілометрів, що здатні нести ядерні заряди. Зазвичай есмінець оснащений 56 або 96 такими ракетами, відповідно.

Нагадаємо, бойовий корабель США зайшов у Чорне море 19 січня. Він має слідкувати за безпекою в регіоні. Після проходу есмінця в Чорне море за ним дразу ж почали стежити російські військові.