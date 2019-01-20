Бойовий корабель США у Чорному морі: судно зафіксували на фото

Есмінець Військово-морських сил США USS Donald Cook увійшов до Чорного моря, пройшовши Босфорську протоку. Відповідні фото опублікував портал Bosphorus Naval News.

24 канал повідомляв, що 19 січня у Чорне море увійшов бойовий корабель США, який має слідкувати за безпекою в регіоні.

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#USSDonaldCook passed through Istanbul on 19th January 2019 northbound. This is the 1. deployment of this destroyer and 2. deployment of a US Navy warship to the Black Sea. To track movements of foreign warships through Bosphorus click here: https://t.co/MYUQ7ILfpJ pic.twitter.com/TEVqQLBlco — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 19 января 2019 г.

#USSDonaldCook transited the Turkish Straits and entered the Black Sea Jan. 19, 2019 to conduct maritime security operations in support of regional allies and partners. pic.twitter.com/F8JDL9aLxG — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 19 января 2019 г.

Фотознімок корабля під час того, як він проходив Босфор, опублікував також 6-й флот США у Flickr.

"ВМС США продовжують надавати підтримку нашим союзникам і партнерам у загальних регіональних інтересах для забезпечення стабільності на морі. Наш візит продемонструє взаємодію ВМС у досягненні загальних цілей безпеки в цьому регіоні", – розповів командир есмінця США Метью Пауел.



Бойовий корабель США у Чорному морі

Чому США відправили свій бойовий корабель у Чорне море? Це є реакцією на прояв російської агресії, що трапився 25 листопада 2018 року. Того дня на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Свій вчинок у Росії пояснили вигадкою про те, що українські кораблі начебто неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після нападу російських прикордонників українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки кораблі РФ відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Після обстрілу Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту 24 українським полоненим морякам – частині до 24, частині – до 26 квітня.