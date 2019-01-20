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      Бойовий корабель США у Чорному морі: судно зафіксували на фото

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      Бойовий корабель США у Чорному морі
      Бойовий корабель США у Чорному морі / Bosphorus Naval News

      Есмінець Військово-морських сил США USS Donald Cook увійшов до Чорного моря, пройшовши Босфорську протоку. Відповідні фото опублікував портал Bosphorus Naval News.

      24 канал повідомляв, що 19 січня у Чорне море увійшов бойовий корабель США, який має слідкувати за безпекою в регіоні.

      Читайте також: Російські військові почали стежити за бойовим кораблем США у Чорному морі

      Фотознімок корабля під час того, як він проходив Босфор, опублікував також 6-й флот США у Flickr.

      "ВМС США продовжують надавати підтримку нашим союзникам і партнерам у загальних регіональних інтересах для забезпечення стабільності на морі. Наш візит продемонструє взаємодію ВМС у досягненні загальних цілей безпеки в цьому регіоні", – розповів командир есмінця США Метью Пауел.

      Корабель ВМС США Чорне море
      Бойовий корабель США у Чорному морі

      Чому США відправили свій бойовий корабель у Чорне море? Це є реакцією на прояв російської агресії, що трапився 25 листопада 2018 року. Того дня на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Свій вчинок у Росії пояснили вигадкою про те, що українські кораблі начебто неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу російських прикордонників українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки кораблі РФ відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Після обстрілу Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту 24 українським полоненим морякам – частині до 24, частині – до 26 квітня.

      Теги: Новини України Водний транспорт Новини США Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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