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      Боевой корабль США в Черном море: судно зафиксировали на фото

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      Боевой корабль США в Черном море
      Боевой корабль США в Черном море / Bosphorus Naval News

      Эсминец ВМС США USS Donald Cook вошел в Черное море, пройдя Босфорский пролив. Соответствующие фото опубликовал портал Bosphorus Naval News.

      24 канал сообщал, что 19 января в Черное море вошел боевой корабль США, который должен следить за безопасностью в регионе.

      Читайте также: Российские военные начали следить за боевым кораблем США в Черном море

      Фотоснимок корабля во время того, как он проходил Босфор, опубликовал также 6-й флот США в Flickr.

      "ВМС США продолжают оказывать поддержку нашим союзникам и партнерам в общих региональных интересах для обеспечения стабильности на море. Наш визит продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе", – рассказал командир эсминца США Мэтью Пауэлл.

      Корабель ВМС США Чорне море
      Боевой корабль США в Черном море

      Почему США отправили свой боевой корабль в Черное море?
      Это является реакцией на проявление российской агрессии, которое произошло 25 ноября 2018 года. В тот день на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Свой поступок в России объяснили выдумкой о том, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После нападения российских пограничников украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива корабли РФ открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.

      После обстрела Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста 24 украинским пленным морякам – части до 24, части – до 26 апреля.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости США Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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