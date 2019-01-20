Боевой корабль США в Черном море: судно зафиксировали на фото

Эсминец ВМС США USS Donald Cook вошел в Черное море, пройдя Босфорский пролив. Соответствующие фото опубликовал портал Bosphorus Naval News.

24 канал сообщал, что 19 января в Черное море вошел боевой корабль США, который должен следить за безопасностью в регионе.

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#USSDonaldCook passed through Istanbul on 19th January 2019 northbound. This is the 1. deployment of this destroyer and 2. deployment of a US Navy warship to the Black Sea. To track movements of foreign warships through Bosphorus click here: https://t.co/MYUQ7ILfpJ pic.twitter.com/TEVqQLBlco — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 19 января 2019 г.

#USSDonaldCook transited the Turkish Straits and entered the Black Sea Jan. 19, 2019 to conduct maritime security operations in support of regional allies and partners. pic.twitter.com/F8JDL9aLxG — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 19 января 2019 г.

Фотоснимок корабля во время того, как он проходил Босфор, опубликовал также 6-й флот США в Flickr.

"ВМС США продолжают оказывать поддержку нашим союзникам и партнерам в общих региональных интересах для обеспечения стабильности на море. Наш визит продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе", – рассказал командир эсминца США Мэтью Пауэлл.



Боевой корабль США в Черном море

Почему США отправили свой боевой корабль в Черное море?

Это является реакцией на проявление российской агрессии, которое произошло 25 ноября 2018 года. В тот день на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Свой поступок в России объяснили выдумкой о том, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После нападения российских пограничников украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива корабли РФ открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.



После обстрела Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста 24 украинским пленным морякам – части до 24, части – до 26 апреля.