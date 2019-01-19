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      В Черное море направляется американский боевой корабль

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      В Черное море направляется американский эсминец
      В Черное море направляется американский эсминец / Фото из открытых источников

      Военно-морские силы США продолжают следить за стабильностью в Черном море – теперь туда направляется американский эсминец USS Donald Cook. Он также должен следить за безопасностью в регионе.

      Об этом сообщила пресс-служба командования 6-го флота ВМС США.

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      Отмечается, что корабль проходит пролив Дарданеллы.

      ВМС США продолжают оказывать поддержку нашим союзникам и партнерам в общих региональных интересах для обеспечения стабильности на море. Наш визит продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе,
      – отметил командир эсминца Мэтью Пауэлл.

      О приближении эсминца сообщил также посол Украины в США Валерий Чалый.

      "Хорошая новость: ракетный эсминец Атлантического флота США типа «Арле Берк» Дональд Кук (USS Donald Cook (DDG-75)) проходит Черноморские проливы на пути к Черному морю. Не помешает", – написал он.

      Напомним, десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США вошел в Черное море 7 января, в румынский порт Констанца. Корабль стал первым, который появился в регионе от времени агрессии России в Керченском проливе.

      Тогда в ВМС США подчеркнули, вход этого корабля в Черное море подтверждает коллективную решимость в сохранении безопасности в акватории и усиливает прочные взаимоотношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.

      Кроме того, в декабре в Черное море вошел корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании. Визит состоялся в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которых удалось достичь еще 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон Министра обороны Украины Степана Полторака. Однако Британия выполнила обещание раньше из-за захвата Россией украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.

       

      Почему возникла эскалация в Керченском проливе?​25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.
      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Водный транспорт Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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