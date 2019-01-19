У Чорне море прямує американський бойовий корабель

Військово-морські сили США продовжують слідкувати за стабільністю у Чорному морі – тепер туди прямує американський есмінець USS Donald Cook. Він також має слідкувати за безпекою в регіоні.

Про це повідомила прес-служба командування 6-го флоту ВМС США.

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Зазначається, що корабель проходить протоку Дарданелли.

ВМС США продовжують надавати підтримку нашим союзникам і партнерам у загальних регіональних інтересах для забезпечення стабільності на морі. Наш візит продемонструє взаємодію ВМС у досягненні загальних цілей безпеки в цьому регіоні,

– зазначив командир есмінця Метью Пауел.

Про наближення есмінця повідомив також посол України в США Валерій Чалий.

"Гарна новина: ракетний есмінець Атлантичного флоту США типу «Арлі Берк» Дональд Кук (USS Donald Cook (DDG-75)) проходить Чорноморські протоки на шляху до Чорного моря. Не завадить", – написав він.

Нагадаємо, десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry військово-морського флоту США увійшов до Чорного моря 7 січня зайшов у румунський порт Констанца. Корабель став першим, який з'явився в регіоні від часу агресії Росії у Керченській протоці.



Тоді у ВМС США наголосили, вхід цього корабля у Чорне море підтверджує колективну рішучість у збереженні безпеки в акваторії і посилює міцні взаємини з союзниками по НАТО і партнерами в регіоні.



Окрім того, в грудні в чорне море увійшов корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Візит відбувся в межах домовленостей між Україною та Великою Британією, яких вдалось досягти ще 21 листопада 2018 року під час візиту до Лондона Міністра оборони України Степана Полторака. Однак Британія виконала обіцянку раніше через захоплення Росією українських моряків у нейтральних водах Чорного моря.

Чому виникла ескалація у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.