Американский самолет наблюдает за побережьем оккупированного Крыма

Самолет военно-воздушных сил США патрулирует территорию неподалеку от побережья оккупированного Россией Крыма и Черноморского побережья вблизи Новороссийска.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

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Так самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V с позывным REMIT41 начал патрулирование около 9 утра по киевскому времени.

К слову, Boeing RC-135V базируется на авиабазе Суда-Бей на острове Крит, в Греции.

Напомним, недавно ракетный эсминец Военно-Морских Сил США USS Donald Cook успешно прошел по Черному морю и зашел в порт грузинского Батуми.



Ранее десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США вошел в Черное море и 7 января зашел в румынский порт Констанца. Корабль стал первым, который появился в регионе со времени агрессии России в Керченском проливе.

Что это за самолет? Boeing RC-135 – семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации, полученной с помощью специального радиотехнического оборудования установленного на его борту.



За основу самолета взят Boeing C-135 Stratolifter, с использованием оборудования General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3 Communications.