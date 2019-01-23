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      Американский самолет наблюдает за побережьем оккупированного Крыма

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      Разведывательный американский самолет патрулирует побережье вблизи Крыма
      Разведывательный американский самолет патрулирует побережье вблизи Крыма / Фото из открытых источников

      Самолет военно-воздушных сил США патрулирует территорию неподалеку от побережья оккупированного Россией Крыма и Черноморского побережья вблизи Новороссийска.

      Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

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      Так самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V с позывным REMIT41 начал патрулирование около 9 утра по киевскому времени.

      К слову, Boeing RC-135V базируется на авиабазе Суда-Бей на острове Крит, в Греции.

      Напомним, недавно ракетный эсминец Военно-Морских Сил США USS Donald Cook успешно прошел по Черному морю и зашел в порт грузинского Батуми.

      Ранее десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США вошел в Черное море и 7 января зашел в румынский порт Констанца. Корабль стал первым, который появился в регионе со времени агрессии России в Керченском проливе.

      Что это за самолет? Boeing RC-135 – семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации, полученной с помощью специального радиотехнического оборудования установленного на его борту.

      За основу самолета взят Boeing C-135 Stratolifter, с использованием оборудования General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3 Communications.

      Теги: Новости Украины авиация Новости США Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики
      Источник: 24 Канал
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