Американский военный самолет провел разведку вблизи границ России: известны детали

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U в субботу, 20 октября, совершил новый полет у границ России в Баренцевом море, у побережья Мурманской области.

Об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, пишет "Интерфакс".

Смотрите также: Американский авианосец впервые за 30 лет вошел в Арктику: фото

Так, самолет с бортовым номером 64-14849 и позывным LUIGI16 вылетел с авиабазы ​​Милденхолл в Великобритании. В течение более чем трех часов он находился в воздушном пространстве над международными водами Баренцева моря вблизи российских морских границ.

Ранее, 18 октября, аналогичный стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S, в частности предназначенный для отслеживания пусков баллистических ракет, совершил многочасовой полет над районом Баренцева моря. В то время подводные крейсера Северного флота России проводили учения.

Напомним, федеральное авиационное управление США (FAA) разрешило американским авиакомпаниям возобновить полеты на восток Украины. Разрешение восстановления полетов будет касаться трех украинских аэропортов и некоторых частей Черного моря – говорится, в частности, о аэропортах Харькова, Днепра и Запорожья.

Что такое Boeing RC-135? Это семейство крупных разведывательных самолетов, которые используются военно-воздушными силами США и воздушными силами флота Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации. Эти самолеты участвовали почти во всех военных конфликтах с шестидесятых годов, включая войну во Вьетнаме, операцию "Каньон Эльдорадо" в Средиземноморье, операции "Щит Пустыни", "Буря в пустыне", "Непокоренная свобода" в Юго-Восточной Азии. С начала девяностых RC-135 находятся в Юго-Восточной Азии на постоянной основе.