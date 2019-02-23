Американский военный самолет совершил разведывательный полет над Россией

Военный самолет США Boeing OC-135B совершил разведывательный полет в рамках Договора об открытом небе над территорией РФ. Целью полета было наблюдение за военной деятельностью России.

Мониторинговый портал PlaneRadar сообщил в своем Twitter, что самолет был замечен над Читой.

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Полет был запланирован, о его осуществлении Пентагон сообщил в четверг 21 февраля. Пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что российские власти были уведомлены о всех деталях. На борту самолета-разведчика OC-135B находилось шесть наблюдателей.

Дэвис также добавил, что этот облет американскими военными территории России – первый с ноября 2017 года. Столь долгий перерыв между полетами вызвана напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

В декабре 2018 США и другие страны провели "чрезвычайное" полет в рамках договора по открытому небу над Украиной. Полет был осуществлен с целью поддержки Украины после нападения России на три украинских корабля в Азовском море.

Что такое Договор об открытом небе?Это многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 в Хельсинки. Согласно этому соглашению каждая из 34 стран-участниц получила право осуществлять полеты над территориями других стран для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот. Наибольшие квоты в рамках договора имеют США, Россия и Беларусь. Они могут осуществлять ежегодно по сорок два полета над территорией других стран-участников.