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      Американський військовий літак здійснив розвідувальний політ над Росією

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      Літак-розвідник Boeing ОC-135
      Літак-розвідник Boeing ОC-135 / Фото з відкритих джерел

      Військовий літак США Boeing OC-135B здійснив розвідувальний політ в рамках Договору про відкрите небо, над територією РФ. Метою польоту було спостереження за військовою діяльністю Росії.

      Моніторинговий портал PlaneRadar повідомив у своєму Twitter, що літак було помічено над Читою.

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      Політ було заплановано, про його здійснення Пентагон повідомив у четвер 21 лютого. Прес-секретар Пентагону Джеймі Девіс зазначив, що російська влада була повідомлена про всі деталі. На борту літака-розвідника OC-135B перебувало шестеро спостерігачів. 

      Девіс також додав, що цей обліт американськими військовими території Росії – перший з листопада 2017 року. Настільки довга перерва між польотами спричинена напруженістю, яка виникла в американо-російських відносинах.

      У грудні 2018 року США і інші країни провели "надзвичайний" політ в рамках договору з відкритого неба над Україною. Політ було здійснено з метою підтримки України після захоплення росіянами трьох українських кораблів в Азовському морі.

      Що таке Договір про відкрите небо?Це багатосторонній міжнародний договір, підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі. Відповідно до цієї угоди кожна з 34 країн-учасників отримала право здійснювати польоти над територіями інших країн для спостереження за військовою діяльністю в рамках встановлених квот. Найбільші квоти в рамках договору мають США, Росія і Білорусь. Вони можуть здійснювати щорічно по сорок два польоти над територією інших країн-учасників.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США авіація
      Джерело: 24 Канал
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